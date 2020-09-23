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Судейская комиссия РФС: пенальти на Айртоне не было

23 сентября 2020, 13:06
29

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с падением защитника «Спартака» Айртона в штрафной площади ЦСКА на 32-й минуте матче седьмого тура РПЛ.

Комиссия постановила: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником. Данное действие вызвано желанием нападающего получить незаслуженное преимущество в ситуации, когда он осознает, что за проброшенным в сторону мячом уже не успеет, а защитник, не сыгравший в мяч, почти наверняка не сможет избежать физического контакта с нападающим», – сообщили в РФС.

  • Айртон получил желтую за симуляцию при падении в штрафной площади ЦСКА.
  • ЦСКА победил в дерби со счетом 3:1.
  • Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Айртон Карасев Сергей
Комментарии (29)
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Томик
1600856108
Как же вы дальше будете судить то? После таких решений?
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алдан2014
1600856744
Ни хрена Айртон мега робот,за долю секунды просчитал. Дяди из РФС вам самим не стыдно? Детский сад,вторая четверть
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Просто-333
1600857584
не нойте
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ZEVS71
1600857705
Все эксперты уже высказались, все обсудили, и только болельщиков спартака бомбит. Любое решение не в их пользу - неправильное!
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nik55
1600859075
все давно поняли на кого работает РФС
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piligrim1986
1600860579
конечно, как и игры рукой в третьем голе))) о чем вы, господа?)))
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oyabun
1600862253
Есть 2 позиции игрока в данном эпизоде - "Стоит" и "Упал". А что такое "начинает падать"? Как эти горе-эксперты определили в какие то доли мгновения, что Айртон именно "начинал падать", а не двигался с наклоном вперед, как всякий бегущий человек? А вот то что контакт Айртона с бедром соперника был не подлежит никакому сомнению! Выводы этих Газпромэкспертов не выдерживают никакой критики.
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paracetamol
1600873534
Да какая разница. Просто свини визжат по привычке, без хрюка не могут!
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СвинкаСправедливости
1600881753
Что вы мне объясняете тут, поехавшие? Вы даже соврать нормально не способны, на ходу выдумываете вещи, которых в эпизоде и близко не было. Конечно, как же мы посмеем признать ошибку арбитра ФИФА! Ещё и ЖК Карпову типа лишняя. Футбол по понятиям.
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petrucho-spb
1600883821
Не хочу никогда обидеть, но сайт превращается в подачу падали. И мы как орлы стервятники налетаем и готовы склевать друг друга за кусок провокации. Где разбор тактик??!!Где самый красивый гол тура?!Где самые длительные перепасовки и самые красивые многоходовки или самый сильный удар по воротам?!!!
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