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    Судейская комиссия РФС: пенальти на Айртоне не было

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с падением защитника «Спартака» Айртона в штрафной площади ЦСКА на 32-й минуте матче седьмого тура РПЛ.

    Комиссия постановила: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА.

    «Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником. Данное действие вызвано желанием нападающего получить незаслуженное преимущество в ситуации, когда он осознает, что за проброшенным в сторону мячом уже не успеет, а защитник, не сыгравший в мяч, почти наверняка не сможет избежать физического контакта с нападающим», – сообщили в РФС.

    • Айртон получил желтую за симуляцию при падении в штрафной площади ЦСКА.
    • ЦСКА победил в дерби со счетом 3:1.
    • Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7033

      piligrim1986 15 минут назад

      конечно, как и игры рукой в третьем голе))) о чем вы, господа?)))

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      Рейтинг: +4594

      nik55 40 минут назад

      все давно поняли на кого работает РФС

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      Рейтинг: +1914

      Из Твери Леха > nik55 33 минуты назад

      на свинотных не работают, значит на кого-то другого? такая логика?

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      Рейтинг: +8702

      ilichkadr > Из Твери Леха 18 минут назад

      С нынешнего сезона приоритет - РЖД, а далее по списку в зависимости от суммы заноса.

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      Рейтинг: +4594

      nik55 48 минут назад

      бомжи деревянного обсуждайте

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      Рейтинг: +378

      ZEVS71 1 час назад

      Все эксперты уже высказались, все обсудили, и только болельщиков спартака бомбит. Любое решение не в их пользу - неправильное!

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      Рейтинг: +4116

      Томик > ZEVS71 39 минут назад

      Да чем отличается падение Кварацкелия?? Только тем, что Айртону врезали в колено, а Хвича налетел на поставленное. Очень хочется одинаковых решений в подобных случаях, а вы всё ноете про "бомбит".

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      Рейтинг: +800

      alll-333 1 час назад

      не нойте

      1
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      Рейтинг: +63

      Alex_MI_5 1 час назад

      А это их щекотать уже не должно, успеет он за мячом или не успеет. А мож там ветром бы его остановило, или собака на поле выбежала. Взяли на себя роль всевидящих

      0
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      Рейтинг: +3193

      алдан2014 1 час назад

      Ни хрена Айртон мега робот,за долю секунды просчитал. Дяди из РФС вам самим не стыдно? Детский сад,вторая четверть

      3
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      Рейтинг: +8702

      ilichkadr > алдан2014 54 минуты назад

      А что стыдно-то, если Айртон перепутал штрафную площадку с бассейном? Надо было падать как подкошенный, а не прыгать вперед как тушканчик.

      0
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      Рейтинг: +4116

      Томик 1 час назад

      Как же вы дальше будете судить то? После таких решений?

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