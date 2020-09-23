Судейская комиссия РФС: пенальти на Айртоне не было

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с падением защитника «Спартака» Айртона в штрафной площади ЦСКА на 32-й минуте матче седьмого тура РПЛ.

Комиссия постановила: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником. Данное действие вызвано желанием нападающего получить незаслуженное преимущество в ситуации, когда он осознает, что за проброшенным в сторону мячом уже не успеет, а защитник, не сыгравший в мяч, почти наверняка не сможет избежать физического контакта с нападающим», – сообщили в РФС.