Медведев – о голе Дзюбы в ворота «Урала»: «У «Зенита» нет другой цели, кроме побед без судейских ошибок»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением насчет ошибки системы VAR в моменте с голом Артема Дзюбы в матче «Урал» – «Зенит».

«Надеюсь, в дальнейшем наши судьи будут работать более профессионально, без ошибок, потому что у «Зенита» нет никакой другой цели, кроме побед без судейских ошибок», – сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».