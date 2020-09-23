Медведев – о голе Дзюбы в ворота «Урала»: «У «Зенита» нет другой цели, кроме побед без судейских ошибок»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением насчет ошибки системы VAR в моменте с голом Артема Дзюбы в матче «Урал» – «Зенит».
«Надеюсь, в дальнейшем наши судьи будут работать более профессионально, без ошибок, потому что у «Зенита» нет никакой другой цели, кроме побед без судейских ошибок», – сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».
- Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.
- За работу VAR в матче «Зенит» – «Урал» отвечал московский судья Алексей Матюнин.
Источник: «Спорт-Экспресс»