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    Медведев – о голе Дзюбы в ворота «Урала»: «У «Зенита» нет другой цели, кроме побед без судейских ошибок»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением насчет ошибки системы VAR в моменте с голом Артема Дзюбы в матче «Урал»«Зенит».

    «Надеюсь, в дальнейшем наши судьи будут работать более профессионально, без ошибок, потому что у «Зенита» нет никакой другой цели, кроме побед без судейских ошибок», – сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

    • Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.
    • За работу VAR в матче «Зенит» – «Урал» отвечал московский судья Алексей Матюнин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2907

      maygli 30 минут назад

      Если всех ваших судей отправлять на полиграф до игры и профессионализм более менее вырастит.

      0
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      Рейтинг: +759

      Граф2019 1 час назад

      эталон лицемерия...

      1
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      Рейтинг: +3326

      NewLife 1 час назад

      ..."у «Зенита» нет никакой другой цели, кроме побед без судейских ошибок"
      Если это так, то признайся, что вы дутые чемпионы !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1708

      FENIX-SL 1 час назад

      "но так как есть деньги на судейские ошибки..почему бы нет?"

      0
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      Рейтинг: +4244

      "supermax" 1 час назад

      Ваши судья сделают как надо... Потом рфс признает ошибки... На этом и замнут

      3
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      Рейтинг: +1721

      seth343 1 час назад

      Ключевые слова-НАШИ СУДЬИ)))))))

      4
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      Рейтинг: +8702

      ilichkadr > seth343 1 час назад

      Однозначно. НАШИ СУДЬИ в булочную на такси не ездят!

      3
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      Рейтинг: +1210

      Romantic2010 2 часа назад

      минусуйте два очка себе по итогам. Это только начало!! Но помните про эти минус два очка в последнем туре)

      1
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      Рейтинг: +334

      Ужас Бората 2 часа назад

      Стыдно за зенит!

      6
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      Рейтинг: +8702

      ilichkadr > Ужас Бората 1 час назад

      Неужели Зенит в краску вогнал? "Морда…морда кра-асная такая, ага, главное она у меня после Зенита кра-ас-ная. И я не знаю главное, у отца не красная, но… на себе посмотрю – весь не красный, а морда кра-асная…"

      0
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      Рейтинг: -148

      Волька 2 часа назад

      Гомосеков тащат за все "интимные"места

      7
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      Рейтинг: +2

      kolomencewviktor 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- https://jump.wtf/EwPE0A3

      -4
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