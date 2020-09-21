Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Сайманов: «Главу судейского комитета РФС Хачатурянца поддерживают все клубы РПЛ, мы ему верим»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскрыл отношение клубов РПЛ к главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Ему доверяют.

    «Он имеет поддержку от всех клубов, мы ему все верим и доверяем. Просто обсудили рабочие моменты, потому что было много претензий, был открытый разговор о том, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Очень много обсуждали открыто и откровенно. Мы договорились встречаться чаще, через пять-шесть туров встречаться и обсуждать. На самом деле я вижу, что улучшается ситуация, есть ошибки, но ситуация меняется к лучшему. Верю, что она будет лучше.

    Хачатурянц в принципе все понимает, он вменяемый человек. Надо помогать общему делу, нормы и правила сделаны для нас. Не было каких-то ультимативных требований от него, что давайте, мол, прекратим критику, нормальный разговор был. В РПЛ коллектив единомышленников, давно такого не было, если вообще было. Все хотят улучшить, нет никаких группировок, единый коллектив руководителей. Все хотят сделать хороший продукт. Легко все решения принимаются», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».

    • Хачатурянца назначили прошлой осенью.
    • «Рубин» идет в РПЛ восьмым.
    • Лидирует в чемпионате «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:01
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10985

      derrik2000 44 минуты назад

      А почему этот генеральный директор Рубина от имени ВСЕХ клубов РПЛ говорит?
      КТО ему такие полномочия дал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -841

      Стыдно за зенит 3 часа назад

      Грязных бомжей расформировать и судейство станет чище.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      alefreddy 3 часа назад

      а Дзюба не первый раз из офсайта забивает и ничего даже ВАР на это глаза закрывает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79228
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru