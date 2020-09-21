Сайманов: «Главу судейского комитета РФС Хачатурянца поддерживают все клубы РПЛ, мы ему верим»

А почему этот генеральный директор Рубина от имени ВСЕХ клубов РПЛ говорит?
КТО ему такие полномочия дал?
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскрыл отношение клубов РПЛ к главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Ему доверяют.
«Он имеет поддержку от всех клубов, мы ему все верим и доверяем. Просто обсудили рабочие моменты, потому что было много претензий, был открытый разговор о том, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Очень много обсуждали открыто и откровенно. Мы договорились встречаться чаще, через пять-шесть туров встречаться и обсуждать. На самом деле я вижу, что улучшается ситуация, есть ошибки, но ситуация меняется к лучшему. Верю, что она будет лучше.
Хачатурянц в принципе все понимает, он вменяемый человек. Надо помогать общему делу, нормы и правила сделаны для нас. Не было каких-то ультимативных требований от него, что давайте, мол, прекратим критику, нормальный разговор был. В РПЛ коллектив единомышленников, давно такого не было, если вообще было. Все хотят улучшить, нет никаких группировок, единый коллектив руководителей. Все хотят сделать хороший продукт. Легко все решения принимаются», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».
- Хачатурянца назначили прошлой осенью.
- «Рубин» идет в РПЛ восьмым.
- Лидирует в чемпионате «Зенит».