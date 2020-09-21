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  • Сайманов: «Главу судейского комитета РФС Хачатурянца поддерживают все клубы РПЛ, мы ему верим»

Сайманов: «Главу судейского комитета РФС Хачатурянца поддерживают все клубы РПЛ, мы ему верим»

21 сентября 2020, 17:01
3

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскрыл отношение клубов РПЛ к главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Ему доверяют.

«Он имеет поддержку от всех клубов, мы ему все верим и доверяем. Просто обсудили рабочие моменты, потому что было много претензий, был открытый разговор о том, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Очень много обсуждали открыто и откровенно. Мы договорились встречаться чаще, через пять-шесть туров встречаться и обсуждать. На самом деле я вижу, что улучшается ситуация, есть ошибки, но ситуация меняется к лучшему. Верю, что она будет лучше.

Хачатурянц в принципе все понимает, он вменяемый человек. Надо помогать общему делу, нормы и правила сделаны для нас. Не было каких-то ультимативных требований от него, что давайте, мол, прекратим критику, нормальный разговор был. В РПЛ коллектив единомышленников, давно такого не было, если вообще было. Все хотят улучшить, нет никаких группировок, единый коллектив руководителей. Все хотят сделать хороший продукт. Легко все решения принимаются», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».

  • Хачатурянца назначили прошлой осенью.
  • «Рубин» идет в РПЛ восьмым.
  • Лидирует в чемпионате «Зенит».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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alefreddy
1600698014
а Дзюба не первый раз из офсайта забивает и ничего даже ВАР на это глаза закрывает
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derrik2000
1600707713
А почему этот генеральный директор Рубина от имени ВСЕХ клубов РПЛ говорит? КТО ему такие полномочия дал?
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Каратель помойников
1600712823
зина по любому против,их всё устраивает
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