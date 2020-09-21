Marca: 33-летнего Кавани предложили «Реалу»

Услуги свободного агента, бывшего форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани предложены мадридскому «Реалу», утверждает Marca. Испанцы рассматривают вариант, поскольку их привлекает возможность подписать такого игрока бесплатно.

Кавани хотел бы получать в новом клубе 7 миллионов евро в год. Из-за таких финансовых запросов сорвалась сделка с «Бенфикой».