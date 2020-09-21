Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Marca: 33-летнего Кавани предложили «Реалу»

    Услуги свободного агента, бывшего форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани предложены мадридскому «Реалу», утверждает Marca. Испанцы рассматривают вариант, поскольку их привлекает возможность подписать такого игрока бесплатно.

    Кавани хотел бы получать в новом клубе 7 миллионов евро в год. Из-за таких финансовых запросов сорвалась сделка с «Бенфикой».

    • В Париже Кавани играл с 2013 по 2020 год.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 уругваец провел 14 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • Кавани со сборной брал Кубок Америки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:04
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      FENIX-SL 30 минут назад

      нет, спасибо
      в пустые ворота есть кому не забивать)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79228
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru