Marca: 33-летнего Кавани предложили «Реалу»

Услуги свободного агента, бывшего форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани предложены мадридскому «Реалу», утверждает Marca. Испанцы рассматривают вариант, поскольку их привлекает возможность подписать такого игрока бесплатно.
Кавани хотел бы получать в новом клубе 7 миллионов евро в год. Из-за таких финансовых запросов сорвалась сделка с «Бенфикой».
- В Париже Кавани играл с 2013 по 2020 год.
- В прошлом сезоне Лиги 1 уругваец провел 14 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- Кавани со сборной брал Кубок Америки.
Источник: Marca