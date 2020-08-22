Record: «Бенфика» отказалась от подписания Кавани

Бывший форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдет в «Бенфику».

По информации Record, лиссабонский клуб вышел из переговоров с футболистом, поскольку пришел к выводу, что не сможет платить ему требуемую зарплату.

Ранее сообщалось, что уругваец должен заключить с «Бенфикой» трехлетний контракт с окладом 10 миллионов евро в год.

33-летний Кавани мог достаться португальцам бесплатно, поскольку ушел из «ПСЖ» свободным агентом.