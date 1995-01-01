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    Record: «Бенфика» отказалась от подписания Кавани

    Бывший форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдет в «Бенфику».

    По информации Record, лиссабонский клуб вышел из переговоров с футболистом, поскольку пришел к выводу, что не сможет платить ему требуемую зарплату.

    Ранее сообщалось, что уругваец должен заключить с «Бенфикой» трехлетний контракт с окладом 10 миллионов евро в год.

    33-летний Кавани мог достаться португальцам бесплатно, поскольку ушел из «ПСЖ» свободным агентом.

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    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 332 тысяч подписчиков.

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