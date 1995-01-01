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    АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» выездную победу над «Челси», за гостей дебютировал Тиаго

    В центральном матче второго тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл на выезде «Челси» – 2:0.

    Оба мяча в игре забил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Первый матч за «Ливерпуль» сыграл Тиаго Алькантара, заменивший во втором тайме Джордана Хендерсона.

    На 75-й минуте «Челси» не реализовал пенальти – удар Жоржиньо отразил голкипер гостей Алиссон.

    «Ливерпуль» набрал шесть очков и идет на третьем месте, лондонцы с тремя очками на 10-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Челси – Ливерпуль – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мане, 50; Мане, 54.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1017

      yarik1_78 10 минут назад

      Пол дела накупить игроков,главное чтобы появилось взаимопонимание на поле.

      0
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      Рейтинг: +10529

      Cules2013 36 минут назад

      Жоржиньо на 75 пенальти не забил, а он раньше вроде никогда же не промахивался

      0
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      Рейтинг: +1210

      Marley Bob 45 минут назад

      Удаление,привоз второго гола собственным кипером,незабытый пенальти...это был явно не день Челси.

      1
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      Рейтинг: +1153

      21082014 49 минут назад

      вратарь и центр защиты-ахиллесова пята нынешнего Челси.с такими проблемами на этих позициях решать серьезные задачи просто невозможно.про игру Ливерпуля пока сложно что сказать,соперник играл второй тайм вдесятером и ничего серьезного не создал.но Алиссона отметить,конечно,хотелось бы.

      0
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      Рейтинг: +3653

      dinar7777dinar > 21082014 14 минут назад

      а в атаке что мешало в первом тайме что то создать? состав не сыгран по всем линиям !

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      Рейтинг: +3653

      dinar7777dinar > 21082014 13 минут назад

      в том матче с брайтом челси повезло что брайтон не использовал свои моменты и плохо сыграл в обороне ! а вот с ливерпулем ничего не вышло !

      0
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      Рейтинг: +1604

      Vladarg 55 минут назад

      интересного,достойного противостояния,увы,не получилось.первый тайм прошел почти без моментов,а уже к 55 минуте,после известных событий,исход матча был предрешен.

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