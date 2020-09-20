АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» выездную победу над «Челси», за гостей дебютировал Тиаго

В центральном матче второго тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл на выезде «Челси» – 2:0.
Оба мяча в игре забил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Первый матч за «Ливерпуль» сыграл Тиаго Алькантара, заменивший во втором тайме Джордана Хендерсона.
На 75-й минуте «Челси» не реализовал пенальти – удар Жоржиньо отразил голкипер гостей Алиссон.
«Ливерпуль» набрал шесть очков и идет на третьем месте, лондонцы с тремя очками на 10-й строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Голы: 0:1 – Мане, 50; Мане, 54.
Источник: «Бомбардир»