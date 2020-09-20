АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» выездную победу над «Челси», за гостей дебютировал Тиаго

В центральном матче второго тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл на выезде «Челси» – 2:0.

Оба мяча в игре забил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Первый матч за «Ливерпуль» сыграл Тиаго Алькантара, заменивший во втором тайме Джордана Хендерсона.

На 75-й минуте «Челси» не реализовал пенальти – удар Жоржиньо отразил голкипер гостей Алиссон.

«Ливерпуль» набрал шесть очков и идет на третьем месте, лондонцы с тремя очками на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Челси – Ливерпуль – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мане, 50; Мане, 54.

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