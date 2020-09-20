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  • АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», Сон сделал покер после четырех передач Кейна

АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», Сон сделал покер после четырех передач Кейна

20 сентября 2020, 16:09
5

«Тоттенхэм» во втором туре АПЛ разгромил «Саутгемптон». Четыре мяча забил Хын-Мин Сон, во всех случаях ему ассистировал Гарри Кейн.

Впервые в истории АПЛ покер был оформлен с четырех передач одного футболиста.

Команда Ральфа Хазенхюттля потерпела второе поражение подряд. «Тоттенхэм» на следующей неделе сыграет в Лиге Европы с албанской «Шкендией».

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Ингс, 32; 1:1 – Сон, 45+2; 1:2 – Сон, 47; 1:3 – Сон, 64; 1:4 – Сон, 73; 1:5 – Кейн, 82; 2:5 – Ингс, 90 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Тоттенхэм Сон Хын-Мин Кейн Гарри
Комментарии (5)
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kan85
1600607659
Хын-Мин выстрелил
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Garrincha58
1600608659
Ростов ждёт разгром?
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Marley Bob
1600609382
По первому тайму невозможно было предугадать такой результат,но после второго пропущенного мяча «святые» просто посыпались..ну и,конечно,матч примечателен уникальным достижением Кейна и Сона.
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Красногорск_Фан
1600609966
Жаль что не показывают по МАТЧ-футболам. Ну если так в каждом матче, еще и Бэйл с Регилоном подключатся будет интересно наблюдать.
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Play
1600615109
Заколебал этот нападающий одного сезона, уже шестой сезон не остановить.
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