АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», Сон сделал покер после четырех передач Кейна

«Тоттенхэм» во втором туре АПЛ разгромил «Саутгемптон». Четыре мяча забил Хын-Мин Сон, во всех случаях ему ассистировал Гарри Кейн.

Впервые в истории АПЛ покер был оформлен с четырех передач одного футболиста.

Команда Ральфа Хазенхюттля потерпела второе поражение подряд. «Тоттенхэм» на следующей неделе сыграет в Лиге Европы с албанской «Шкендией».

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Ингс, 32; 1:1 – Сон, 45+2; 1:2 – Сон, 47; 1:3 – Сон, 64; 1:4 – Сон, 73; 1:5 – Кейн, 82; 2:5 – Ингс, 90 (с пенальти).

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