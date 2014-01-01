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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», Сон сделал покер после четырех передач Кейна

    «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ разгромил «Саутгемптон». Четыре мяча забил Хын-Мин Сон, во всех случаях ему ассистировал Гарри Кейн.

    Впервые в истории АПЛ покер был оформлен с четырех передач одного футболиста.

    Команда Ральфа Хазенхюттля потерпела второе поражение подряд. «Тоттенхэм» на следующей неделе сыграет в Лиге Европы с албанской «Шкендией».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:5 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ингс, 32; 1:1 – Сон, 45+2; 1:2 – Сон, 47; 1:3 – Сон, 64; 1:4 – Сон, 73; 1:5 – Кейн, 82; 2:5 – Ингс, 90 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1189

      Play 18 минут назад

      Заколебал этот нападающий одного сезона, уже шестой сезон не остановить.

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      Рейтинг: +334

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Жаль что не показывают по МАТЧ-футболам. Ну если так в каждом матче, еще и Бэйл с Регилоном подключатся будет интересно наблюдать.

      0
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      Рейтинг: +1209

      Marley Bob 1 час назад

      По первому тайму невозможно было предугадать такой результат,но после второго пропущенного мяча «святые» просто посыпались..ну и,конечно,матч примечателен уникальным достижением Кейна и Сона.

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      Рейтинг: +11475

      Garrincha58 2 часа назад

      Ростов ждёт разгром?

      0
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      Рейтинг: +279

      kan85 2 часа назад

      Хын-Мин выстрелил

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