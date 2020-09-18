Рыжиков: «Хочу еще раз сыграть в Лиге чемпионов. Почему нет?»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в преддверии 40-летнего юбилея рассказал о своих амбициозных целях.

– В России вы выиграли все трофеи, играли в Лиге чемпионов, ездили на чемпионат мира. Что еще вам нужно от футбола в 40 лет?

– Еще раз сыграть в Лиге чемпионов. Последние месяц-полтора об этом задумывался, о чем я мечтал, когда мне было 16-17 лет. У меня ассоциация того возраста с гимном Лиги чемпионов, когда я сидел у папиного друга.

У нас телевизор не показывал украинские каналы, когда киевское «Динамо» играло в Лиге чемпионов. И мы ходили каждую вторник-среду в 22:45. Этот завораживающий гимн ничем не передать. Гимн страны на чемпионате мира – тоже не передать.

Когда мы обыграли «Барселону», после этого был выезд в Ростов-на-Дону. Мы вышли на предматчевую тренировку, и столько народа было: «Парни, молодцы!» Тогда я понял, что Россия точно за нас болела.

– Но вы же понимаете, что уже никогда не сыграете в Лиге чемпионов?

– Нет, не понимаю. Эта мысль умрет со мной, когда я скажу, что закончил с футболом. Чем жизнь не шутит? Это мечта, она не объективная. Почему бы нет?

– Бороться с «Рубином» за еврокубки – понятно, но за что вы боретесь с «Тамбовом»? Как себе объясняете, что до этого была Лига чемпионов и кубки, а теперь – три года борьбы за выживание, где почти в каждом матче выходите под расстрел?

– Это микромотивация. Хочу верить и надеяться на это, и никто у меня это не отберет, что еще представится шанс. Мечтаю хотя бы еще раз услышать гимн Лиги чемпионов. Серьезно.

Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?