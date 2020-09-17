Главные новости дня. «Динамо» вылетело из Лиги Европы, Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

Marca: Бартомеу вынесут вотум недоверия – собрано нужное количество подписей
Румменигге подтвердил уход Алькантары в «Ливерпуль»
Кубок России. «Ахмат» разгромил «Знамя»
Семь игроков «Баварии» – в списке номинантов на призы лучшим игрокам ЛЧ-2019/20
Банега, Фернандеш и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока ЛЕ-2019/20
«Зенит» интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном
Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Локомотив»
«Ювентус» объявил об уходе Игуаина
Лига Европы. «Динамо» вылетело от тбилисского «Локомотива»
«Чемпионат»: «Динамо» начало поиск нового тренера на замену Новикову
Источник: «Бомбардир»