Marca: Бартомеу вынесут вотум недоверия – собрано нужное количество подписей

Президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу хотят вынести вотум недоверия.

Организаторы инициативы уже собрали нужное количество подписей – 18 тысяч, в то время как требовалось 16 521 подпись.

Сегодня вечером они должны быть представлены в клуб, после чего начнется проверка точного числа подписей. На следующем этапе будет проведен референдум: для вынесения вотума недоверия необходимо, чтобы за него проголосовали две трети участников, при этом 10% из них должны быть членами «Барселоны». После положительного решения члены совета директоров клуба автоматически снимут с себя полномочия и будут назначены новые выборы правления.