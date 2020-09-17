Румменигге подтвердил уход Алькантары в «Ливерпуль»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил договоренность мюнхенцев с «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Тиаго Алькантары.
«Я могу подтвердить, что« Бавария» наконец-то достигла соглашения с «Ливерпулем». Тиаго очень хотел попробовать что-то новое в конце своей карьеры», – сказал Румменигге
- «Ливерпуль» согласился заплатить за испанца требуемые 30 миллионов евро.
- Алькантара выступает за «Баварию» с лета 2013 года.
- В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.
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