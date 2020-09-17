Румменигге подтвердил уход Алькантары в «Ливерпуль»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил договоренность мюнхенцев с «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Тиаго Алькантары.

«Я могу подтвердить, что« Бавария» наконец-то достигла соглашения с «Ливерпулем». Тиаго очень хотел попробовать что-то новое в конце своей карьеры», – сказал Румменигге