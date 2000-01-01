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    Румменигге подтвердил уход Алькантары в «Ливерпуль»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил договоренность мюнхенцев с «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Тиаго Алькантары.

    «Я могу подтвердить, что« Бавария» наконец-то достигла соглашения с «Ливерпулем ». Тияго очень хотел попробовать что-то новое в конце своей карьеры», – сказал Румменигге

    • «Ливерпуль» согласился заплатить за испанца требуемые 30 миллионов евро.
    • Алькантара выступает за «Баварию» с лета 2013 года.
    • В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.

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    Источник: Bild

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