Семь игроков «Баварии» – в списке номинантов на призы лучшим игрокам ЛЧ-2019/20

Как бы заслуженно,Барсу так разодрать-мало кто сможет...
УЕФА назвала номинантов на звание лучших игроков прошлого сезона Лиги чемпионов.
В список попали сразу семь футболистов «Баварии». «ПСЖ» представлен тремя игроками, еще по одному претенденту – от «Манчестер Сити» и «Атлетико».
На каждую из четырех позиций – лучший голкипер, защитник, полузащитник и нападающий – номинируются по три футболиста.
Голкиперы: Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико)».
Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих (все «Бавария»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер и Тиаго Алькантара (оба «Бавария»).
Форварды: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба «ПСЖ»).
Победители в номинациях будут названы 1 октября во время жеребьевки группового раунда ЛЧ-2020/21.