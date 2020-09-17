Семь игроков «Баварии» – в списке номинантов на призы лучшим игрокам ЛЧ-2019/20

УЕФА назвала номинантов на звание лучших игроков прошлого сезона Лиги чемпионов.

В список попали сразу семь футболистов «Баварии». «ПСЖ» представлен тремя игроками, еще по одному претенденту – от «Манчестер Сити» и «Атлетико».

На каждую из четырех позиций – лучший голкипер, защитник, полузащитник и нападающий – номинируются по три футболиста.

Голкиперы: Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико)».

Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих (все «Бавария»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер и Тиаго Алькантара (оба «Бавария»).

Форварды: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба «ПСЖ»).

Победители в номинациях будут названы 1 октября во время жеребьевки группового раунда ЛЧ-2020/21.