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    Семь игроков «Баварии» – в списке номинантов на призы лучшим игрокам ЛЧ-2019/20

    УЕФА назвала номинантов на звание лучших игроков прошлого сезона Лиги чемпионов.

    В список попали сразу семь футболистов «Баварии». «ПСЖ» представлен тремя игроками, еще по одному претенденту – от «Манчестер Сити» и «Атлетико».

    На каждую из четырех позиций – лучший голкипер, защитник, полузащитник и нападающий – номинируются по три футболиста.

    Голкиперы: Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико)».

    Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих (все «Бавария»).

    Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер и Тиаго Алькантара (оба «Бавария»).

    Форварды: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба «ПСЖ»).

    Победители в номинациях будут названы 1 октября во время жеребьевки группового раунда ЛЧ-2020/21.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: -175

      Спартач80 50 минут назад

      Как бы заслуженно,Барсу так разодрать-мало кто сможет...

      0
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      Рейтинг: +9776

      Skull_Boy 1 час назад

      Нойер-Киммих-Де Брюйне-Левандовски

      0
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