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Слуцкий: «По новому формату Кубка много вопросов»

16 сентября 2020, 23:02
12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России. Наставник казанцев не понимает, почему первая шестерка клубов РПЛ получает такие «огромные привилегии».

«Плохо оцениваю новый формат. Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие всегда для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестерка команд, которая не играет в групповом турнире, в 1/8 финала они еще все играют дома.

Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. То есть мы условно можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестерки.

Если по групповому тоже есть много вопросов, сомнений, но это нужно попробовать. То здесь я просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестерка, не играя матчи группового этапа, я такого не видел нигде и никогда, то я еще больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала. Причем вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием.

Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома. Поэтому у меня много вопросов к этим домашним поединкам первой шестерки команд РПЛ», – объяснил свое недовольство Слуцкий.

Источник: пресс-служба «Рубина»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Plyash
1600287850
Да уж,умом футбольных чиновников не объять,тупые как ослы.Это не все вопросы к формату Кубка,просто уже лень перечислять.Ну к чертям собачьим,спать надо.
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Просто-333
1600311435
да неуже ли?
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portero
1600312478
Леонид прав! Но действия кучи чинуш РПЛ логикой не объяснить...
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Garrincha58
1600320278
вместо тренировки сыграли со слабым спарринг-партнёром и уже ору на всю страну зато Спартаку как всегда привилегии играют на своём поле скоро все команды из Москвы будут и в ПФЛ и ФНЛ
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vladimir-7
1600322884
Слуцкий прав, вопросы есть, но и выход есть, посылайте на игры с ФНЛ и ПФЛ свои дублирующие составы и наигрывайте их, а когда будут игры с командами РПЛ, играйте основными составами.
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paracetamol
1600324638
Леня, первая шестерка получила привилегии потому, что она первая!
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donhuan
1600332250
может потому что первой шестерке еще в еврокубках выступать? логичное решение
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zigbert
1600352201
Дело даже не в привилегиях. Сам формат турнира вызывает много вопросов.
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Алекс636363
1601744775
дурацкий формат кубка. такого идиотизма давно не было
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