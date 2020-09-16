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    Слуцкий: «По новому формату Кубка много вопросов»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России. Наставник казанцев не понимает, почему первая шестерка клубов РПЛ получает такие «огромные привилегии».

    «Плохо оцениваю новый формат. Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие всегда для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестерка команд, которая не играет в групповом турнире, в 1/8 финала они еще все играют дома.

    Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. То есть мы условно можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестерки.

    Если по групповому тоже есть много вопросов, сомнений, но это нужно попробовать. То здесь я просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестерка, не играя матчи группового этапа, я такого не видел нигде и никогда, то я еще больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала. Причем вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием.

    Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома. Поэтому у меня много вопросов к этим домашним поединкам первой шестерки команд РПЛ», – объяснил свое недовольство Слуцкий.

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    Источник: пресс-служба «Рубина»

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    16.09.2020 23:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3535

      playsh 1 час назад

      Да уж,умом футбольных чиновников не объять,тупые как ослы.Это не все вопросы к формату Кубка,просто уже лень перечислять.Ну к чертям собачьим,спать надо.

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      Рейтинг: +5153

      Alekxei Z. 1 час назад

      НЕ ту страну назвали Гондурасом !!!

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