Агент Джуффриде: «Игрой Миранчука в Лиге чемпионов были поражены все тренеры Серии А»

Футбольный агент Валерио Джуффриде, выступивший посредником трансфера экс-полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту», рассказал, как развивалась история перехода игрока в итальянский клуб.

– Разговаривать о переходе Алексея начали в январе. Встречались с разными клубами, но на тот момент среди них не было «Аталанты»

— Проходила информация, что был почти согласован переход Миранчука в «Ювентус».

— Это абсолютно неверно. Да, «Ювентус» был заинтересован в Алексее после игр в Лиге чемпионов, где он им забивал и показал свои лучшие качества. Но как раз после этого и другие клубы начали спрашивать о нем. «Юве» не проявил такого большого интереса, как, например, «Милан». Все обдумывали его трансфер, но «Юве» не интересовался Алексеем больше остальных.

— Как «Аталанта» стала фаворитом в борьбе за игрока?

— После матчей с «Ювентусом» все тренеры Серии А были поражены его игрой. Но именно тренер «Аталанты» Гасперини действительно захотел Алексея в свою команду. Он сказал Миранчуку, что тот может вырасти как футболист, играя в футбол «Аталанты». Тем более мы уже видим таких игроков, как Муриэль и Иличич, которые выросли тут за последние годы. Главная мысль в том, что после игры в команде Гасперини футболист прогрессирует.

— Какие были альтернативы «Аталанте»?

— Мы в том числе работали над такими вариантами, как «Интер» и «Милан». Правда, не могу сказать, что Миранчук выбирал кого-то из них. В «Милане» одобряли переход Алексея, но это было несколько месяцев назад. Позже мы увидели, что у «Милана» команда уже построена. Там преуспели Ребич, Ибрагимович и другие — Миранчук им уже был не нужен. Плюс «Милан» не инвестирует в атаку.

— Слухов о будущем Миранчука в Италии было очень много.

— Да, многие журналисты и газеты писали о трансфере Миранчука в Италию, но они совсем не были близки к реальности. Много вопросов, почему Алексей не перешел в «Ювентус», «Интер» или «Милан». Но сам игрок и его окружение дали понять, что они хотят в «Аталанту» и эта команда — наиболее подходящая для него прямо сейчас. В последние два года в Бергамо провели невероятную работу, а недавно клуб был близок к полуфиналу Лиги чемпионов.

— В общем, пасьянс сложился?

— «Аталанта» первой из всех сделала предложение, которое потом приняли игрок и «Локомотив». Но нельзя сказать, что она была единственным клубом, заинтересованным в переходе Алексея. Другие тоже желали заполучить его, но разговоры шли до вспышки COVID-19. После этого все перевернулось: пандемия изменила общие планы и стратегию многих клубов Италии. Пример тому — «Ювентус».

— Переговоры с «Локомотивом» были сложными?

— Единственное, что мешало — минимальное количество трансферов между странами. Но, думаю, все остались довольны этим переходом — он не был таким уж и сложным. В нем поучаствовало много людей, и это позволит открыть двери между двумя странами, чтобы русские игроки в будущем переходили в Италию. В последнее время в России появляется много талантов, которые могли бы играть в Серии А. Так что трансфер Миранчука положил начало другим.

— Были удивлены, что сумма отступных за Миранчука составила всего 8 миллионов евро?

— В мире футбола все удивительно. Но мы привыкли больше не удивляться. А сумма, которую заплатила «Аталанта», думаю, была самой высокой из предложенных.

— Братья Миранчуки неплохо взаимодействовали в «Локомотиве». Возможно ли, что они воссоединятся в какой-то новой команде?

— Алексей и Антон договорились, что через какое-то время должны встретиться друг с другом в одной команде. Алексей будет счастлив, если его брат последует за ним, и тот переедет в Италию. Я могу только повториться, что двери для трансферов из России в Италию открыты.