«У царя есть для вас сообщение». Мостовой записал видеообращение к «Сельте»

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой записал видеообращение к футболистам и болельщикам испанского клуба перед стартом нового сезона.

Мостовой напомнил о концовке прошлого сезона Ла Лиги и попросил команду быть более мотивированной и работать усерднее. Также Александр сказал, что готов помочь команде, если это будет необходимо.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.

В 249 матчах за испанский клуб он забил 65 мячей.