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    «У царя есть для вас сообщение». Мостовой записал видеообращение к «Сельте»

    Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой записал видеообращение к футболистам и болельщикам испанского клуба перед стартом нового сезона.

    Мостовой напомнил о концовке прошлого сезона Ла Лиги и попросил команду быть более мотивированной и работать усерднее. Также Александр сказал, что готов помочь команде, если это будет необходимо.

    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
    • В 249 матчах за испанский клуб он забил 65 мячей.

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    Источник: твиттер «Сельты»

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