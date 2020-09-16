«У царя есть для вас сообщение». Мостовой записал видеообращение к «Сельте»

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой записал видеообращение к футболистам и болельщикам испанского клуба перед стартом нового сезона.
Мостовой напомнил о концовке прошлого сезона Ла Лиги и попросил команду быть более мотивированной и работать усерднее. Также Александр сказал, что готов помочь команде, если это будет необходимо.
- Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- В 249 матчах за испанский клуб он забил 65 мячей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Сельты»