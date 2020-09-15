Писарро стал послом «Баварии»

Экс-форвард «Баварии» Клаудио Писарро вернулся в клуб.
Перуанец стал послом мюнхенцев.
«Я очень рад вернуться в «Баварию» в качестве посла. В моей новой роли сделаю все для этого клуба, как я делал это раньше в качестве игрока», – сказал Писарро.
- Спортсмен выступал за «Баварию» с 2001 по 2007 и с 2012 по 2015 годы.
- Он забил за клуб 87 мячей в 224 матчах.
Eine Legende kehrt zurück!— FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2020
Claudio #Pizarro wird Botschafter des #FCBayern!
Alle Infos https://t.co/qcuthPZxNi @pizarrinha #MiaSanMia
Источник: Официальный сайт «Баварии»