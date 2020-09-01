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    Писарро стал послом «Баварии»

    Экс-форвард «Баварии» Клаудио Писарро вернулся в клуб.

    Перуанец стал послом мюнхенцев.

    «Я очень рад вернуться в «Баварию» в качестве посла. В моей новой роли сделаю все для этого клуба, как я делал это раньше в качестве игрока», – сказал Писарро.

    • Спортсмен выступал за «Баварию» с 2001 по 2007 и с 2012 по 2015 годы.
    • Он забил за клуб 87 мячей в 224 матчах.

    Eine Legende kehrt zurück!

    Claudio #Pizarro wird Botschafter des #FCBayern!

    Alle Infos https://t.co/qcuthPZxNi @pizarrinha #MiaSanMia

    — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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