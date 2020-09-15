Писарро стал послом «Баварии»

Экс-форвард «Баварии» Клаудио Писарро вернулся в клуб.

Перуанец стал послом мюнхенцев.

«Я очень рад вернуться в «Баварию» в качестве посла. В моей новой роли сделаю все для этого клуба, как я делал это раньше в качестве игрока», – сказал Писарро.