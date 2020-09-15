Хачатурянц: «Клубы не имеют права просить РФС отправлять судей на полиграф»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что клубы не имеют права просить для судей проверку с использованием полиграфа.

«Эта процедура будет доведена до клубов. Во-первых, никто из клубов не имеет права просить отправить того или иного судью на полиграф, их просьбы никогда не будут выполняться. Во-вторых, решение о проверке принимается мной лично как руководителем судейского комитета. Но оно принимается при выполнении ряда условий.

Первое – решение экспертно-судейской комиссии о грубых и односторонних нарушениях со стороны судьи в том или ином матче. Второе – статистика допущенных судьей нарушений в отношении какой-либо из команд, начиная с того момента, как я приступил к руководству судейским комитетом. Третье – другие источники достоверной информации, которые сообщили о том или ином нарушении. При соблюдении трех этих условий я принимаю решение об отправке судьи на полиграф», – сказал Хачатурянц.