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  • Хачатурянц: «Клубы не имеют права просить РФС отправлять судей на полиграф»

Хачатурянц: «Клубы не имеют права просить РФС отправлять судей на полиграф»

15 сентября 2020, 14:48
5

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что клубы не имеют права просить для судей проверку с использованием полиграфа.

«Эта процедура будет доведена до клубов. Во-первых, никто из клубов не имеет права просить отправить того или иного судью на полиграф, их просьбы никогда не будут выполняться. Во-вторых, решение о проверке принимается мной лично как руководителем судейского комитета. Но оно принимается при выполнении ряда условий.

Первое – решение экспертно-судейской комиссии о грубых и односторонних нарушениях со стороны судьи в том или ином матче. Второе – статистика допущенных судьей нарушений в отношении какой-либо из команд, начиная с того момента, как я приступил к руководству судейским комитетом. Третье – другие источники достоверной информации, которые сообщили о том или ином нарушении. При соблюдении трех этих условий я принимаю решение об отправке судьи на полиграф», – сказал Хачатурянц.

  • Хачатурянц также прокомментировал заявление московского «Динамо» по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1).
  • Клуб считал, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча, и просил инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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порт
1600172587
их просьбы никогда не будут выполняться \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ А Федуну сделали что ли исключение?
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моэм
1600175057
Какой принципиальный молодец!!..я уже так и представляю ; Зенит негласно пришёл просить о полиграфе , а Хачатурянц указывает им на дверь...вообще не обращая никакого внимания на стоящих сзади Миллера с Дюковым и Мутко приехавших вместе на машине ВВП...расшифровка ВВП нужна?
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NewLife
1600175794
А чтобы тебя отправить на полиграф, кто сможет решить и кто может просить ?
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lidaratatueva
1600177961
Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ------- https://jump.wtf/39izMC6
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vladimir-7
1600188816
А где это прописано и кем или это просто желание А.Хачатурянца не работать в области справедливости судейства в футболе?
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