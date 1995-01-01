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    Хачатурянц: «Клубы не имеют права просить РФС отправлять судей на полиграф»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что клубы не имеют права просить для судей проверку с использованием полиграфа.

    «Эта процедура будет доведена до клубов. Во-первых, никто из клубов не имеет права просить отправить того или иного судью на полиграф, их просьбы никогда не будут выполняться. Во-вторых, решение о проверке принимается мной лично как руководителем судейского комитета. Но оно принимается при выполнении ряда условий.

    Первое – решение экспертно-судейской комиссии о грубых и односторонних нарушениях со стороны судьи в том или ином матче. Второе – статистика допущенных судьей нарушений в отношении какой-либо из команд, начиная с того момента, как я приступил к руководству судейским комитетом. Третье – другие источники достоверной информации, которые сообщили о том или ином нарушении. При соблюдении трех этих условий я принимаю решение об отправке судьи на полиграф», – сказал Хачатурянц.

    • Хачатурянц также прокомментировал заявление московского «Динамо» по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1).
    • Клуб считал, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча, и просил инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат.

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    Источник: ТАСС

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