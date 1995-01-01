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    «Динамо» просит проверить Лапочкина на полиграфе

    Московское «Динамо» обратилось с заявлением в РФС по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1). Клуб считает, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча:

    «По итогам матча 7-го тура российской Премьер-Лиги против казанского «Рубина», футбольный клуб «Динамо-Москва» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, дать оценку семи спорным, по нашему мнению, решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина, которые повлияли на итоговый результат.

    Футбольный клуб «Динамо-Москва» принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учетом анализа игры с ФК «Рубин», считаем, что судейская бригада С. Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.

    Ввиду того что, принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении С. Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», – говорится в официальном заявлении клуба.

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    Источник: пресс-служба «Динамо»

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    Сегодня, 11:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2374

      Ганнибал Лектор 51 секунду назад

      Какой полиграф, правила читайте, бесы ё#@ные!



      Вам не футболом, а борьбой надо заниматься, костоломы мать вашу. Лапочкин сделал то, что засцал сделать васильев - он судил вас так, как должно быть. По игре у вас удаления должны быть в каждой игре. Вы в каждой игре ломаете креативных игроков соперника - Хвичу, а чуть ранее Дриусси с поля на носилках унесли в первом тайме. Еще наглости хватает на судей гнать

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      Рейтинг: +12797

      vladimir-7 14 минут назад

      А. что, а в друг. Может быть отнять очки, у приближающихся к лидеру,
      менее заметно для будущего чемпиона и не надо отнимать очки у
      прямых соперников.

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