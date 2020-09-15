«Динамо» просит проверить Лапочкина на полиграфе

Московское «Динамо» обратилось с заявлением в РФС по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1). Клуб считает, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча:

«По итогам матча 7-го тура российской Премьер-Лиги против казанского «Рубина», футбольный клуб «Динамо-Москва» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, дать оценку семи спорным, по нашему мнению, решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина, которые повлияли на итоговый результат.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учетом анализа игры с ФК «Рубин», считаем, что судейская бригада С. Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.

Ввиду того что, принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении С. Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», – говорится в официальном заявлении клуба.

Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы