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«Динамо» просит проверить Лапочкина на полиграфе

15 сентября 2020, 11:04
19

Московское «Динамо» обратилось с заявлением в РФС по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1). Клуб считает, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча:

«По итогам матча 7-го тура российской Премьер-Лиги против казанского «Рубина», футбольный клуб «Динамо-Москва» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, дать оценку семи спорным, по нашему мнению, решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина, которые повлияли на итоговый результат.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учетом анализа игры с ФК «Рубин», считаем, что судейская бригада С. Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.

Ввиду того что, принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении С. Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», – говорится в официальном заявлении клуба.

Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

Источник: пресс-служба «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Лапочкин Сергей
Комментарии (19)
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vladimir-7
1600157757
А. что, а в друг. Может быть отнять очки, у приближающихся к лидеру, менее заметно для будущего чемпиона и не надо отнимать очки у прямых соперников.
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Ганнибал Лектор
1600158587
Какой полиграф, правила читайте, бесы ё#@ные!


Вам не футболом, а борьбой надо заниматься, костоломы мать вашу. Лапочкин сделал то, что засцал сделать васильев - он судил вас так, как должно быть. По игре у вас удаления должны быть в каждой игре. Вы в каждой игре ломаете креативных игроков соперника - Хвичу, а чуть ранее Дриусси с поля на носилках унесли в первом тайме. Еще наглости хватает на судей гнать
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Shotlandets86
1600163543
Да всем, кто смотрел игру и кто хоть чуточку смыслит в футболе, было видно, что судья судит в одну сторону и что называется "посадил на свисток" Динамо. Симуляция грузина очевидна в моменте с пенальти, это без повтора было видно и ещë более отчëтливо на стоп-кадре. Про Комличенко вообще молчу - придумал удаление. Единственный, кто заслужил удаление - это Паршивлюк.
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NewLife
1600163733
Бомжатские чиновники и их обслуга в медиа настолько испоганили судейство в РПЛ, что каждого судью в поле и на варе после каждой игры надо пропускать через полиграф.
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ц
1600164154
Вот если бы отменяли матчи, а оплачивали это судьи, или пара команд ДЕЙСТВИТЕЛЬНО снялись с чемпа, а так это толчея воды в ступе.
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_Marqella_
1600164661
Самая грубая команда лиги это Динамо, костоломы одни...Их и нужно судить максимально строго, иначе они пол РПЛ покалечат....Моего любимого Дриусси чуть не убили...
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Вальдемар IV
1600171275
динамо хоть и из москвы, но не федунский проект, никто не возбудит дело
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ArReal
1600182210
А что дает этот полиграф ?? это ж алхимия
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paracetamol
1600192620
Чер керовее игра клупа, те чволочнее его руководители!
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Hektor 84
1600209841
Что это даст?
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