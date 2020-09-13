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  • РПЛ. Деспотович принес «Рубину» победу в выездной игре с «Динамо», в матче три удаления

РПЛ. Деспотович принес «Рубину» победу в выездной игре с «Динамо», в матче три удаления

13 сентября 2020, 18:35
22

«Рубин» в 7-м туре РПЛ минимально обыграл в гостях московское «Динамо».

Единственный мяч на счету Джордже Деспотовича.

Казанцы поднялись на четвертое место, москвичи опустились на пятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: Деспотович, 31 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе (Моро, 58), Фомин (Школик, 85), Шиманьски, Филипп (Игбун, 71), Комличенко, Н'Жье (Грулев, 85).

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Кварацхелия (Бакаев, 41), Абильдгор, Хван, Деспотович.

Предупреждения: Ордец, 2; Паршивлюк, 35; Комличенко, 47; Филипп, 55 – Хван Ин-Бом, 31; Макаров, 67; Меркулов, 90; Бегич, 90+4.

Удаления: Хван Ин-Бом, 90+2 (вторая ж.к.) – Комличенко, 52 (вторая ж.к.); Паршивлюк, 90+5 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
Комментарии (22)
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tushkanlz
1600011438
Рубин с победой! Игра понравилась, командам спасибо! Смотреть пришлось в тишине без комментаторов – не понравились «вопли» одного из них. Голов ,жаль, «маловато будет»…☺☺
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derrik2000
1600011534
Хороший матч. Боевой. Карточки красные - это уже в конце матча. По игре - настоящая "боевая ничья". Но счёт на табло совсем другой.
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Рубинище
1600012059
Матч огонь, результат суперский. Рубин с победой. концовочка валедольная конечно. Динамо задолбали всех техничных игроков решили в РПЛ вырубить-соглашусь с Орловым-костоломы. Шмурнов весь матч за Динамо топил-удар плечом в челюсть- Квича симулировал у него, с локтя по шее - даже жёлтой нет. Кореец на ровном месте самоудалился.. Квичи здоровья-вообще потеря потерь. Матч понравился
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edw7777
1600012709
С победой Рубин!!! Леонид Викторович, браво. Судья молодец. Шмурнова рано допустили до эфира; отвратительный предвзятый комментарий. В России болеют не только за Москву.
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Красногорск_Фан
1600014721
Комментатор был предельно предвзят. Игра была хорошая, обе команды упорно боролись. Возможно ничья была бы более справедлива. Но и Рубин хорош.
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Garrincha58
1600019744
Каборе и Паршивлюк это два костолома да и вообще динамо грубая команда в Европе с такой игрой будут в каждой игре удаления, судья много косячил
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FanatSerj
1600021235
Судья упорот, нахрена им ВАР дали, на повторе же видно, что Ордец убрал ноги и Кварацхелия симулировал. Что то с ВАР они только ещё хуже судят, хотя тут Лапочкин судил, а таких судей никакой ВАР не исправит.
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Muboraksho
1600022288
Ай да Рубин. С ПОБЕДОЙ НА ВЫЕЗДЕ, ТАК ДЕРЖАТ.
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xaker92
1600028928
всё по делу. Жаль Ин Бома на следующей игре не увидим=)
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paracetamol
1600036398
Надрали кучу хлама!
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