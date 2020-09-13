РПЛ. Деспотович принес «Рубину» победу в выездной игре с «Динамо», в матче три удаления

«Рубин» в 7-м туре РПЛ минимально обыграл в гостях московское «Динамо».
Единственный мяч на счету Джордже Деспотовича.
Казанцы поднялись на четвертое место, москвичи опустились на пятую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)
Гол: Деспотович, 31 (с пенальти).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе (Моро, 58), Фомин (Школик, 85), Шиманьски, Филипп (Игбун, 71), Комличенко, Н'Жье (Грулев, 85).
«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Кварацхелия (Бакаев, 41), Абильдгор, Хван, Деспотович.
Предупреждения: Ордец, 2; Паршивлюк, 35; Комличенко, 47; Филипп, 55 – Хван Ин-Бом, 31; Макаров, 67; Меркулов, 90; Бегич, 90+4.
Удаления: Хван Ин-Бом, 90+2 (вторая ж.к.) – Комличенко, 52 (вторая ж.к.); Паршивлюк, 90+5 (вторая ж.к.).