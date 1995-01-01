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    РПЛ. Деспотович принес «Рубину» победу в выездной игре с «Динамо», в матче три удаления

    «Рубин» в 7-м туре РПЛ минимально обыграл в гостях московское «Динамо».

    Единственный мяч на счету Джордже Деспотовича.

    Казанцы поднялись на четвертое место, москвичи опустились на пятую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Гол: Деспотович, 31 (с пенальти).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе (Моро, 58), Фомин (Школик, 85), Шиманьски, Филипп (Игбун, 71), Комличенко, Н'Жье (Грулев, 85).

    «Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Кварацхелия (Бакаев, 41), Абильдгор, Хван, Деспотович.

    Предупреждения: Ордец, 2; Паршивлюк, 35; Комличенко, 47; Филипп, 55 – Хван Ин-Бом, 31; Макаров, 67; Меркулов, 90; Бегич, 90+4.

    Удаления: Хван Ин-Бом, 90+2 (вторая ж.к.) – Комличенко, 52 (вторая ж.к.); Паршивлюк, 90+5 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +307

      Красногорск_Фан 49 минут назад

      Комментатор был предельно предвзят. Игра была хорошая, обе команды упорно боролись. Возможно ничья была бы более справедлива. Но и Рубин хорош.

      2
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      Рейтинг: +808

      edw7777 1 час назад

      С победой Рубин!!! Леонид Викторович, браво. Судья молодец. Шмурнова рано допустили до эфира; отвратительный предвзятый комментарий. В России болеют не только за Москву.

      4
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      Рейтинг: +313

      Вальдемар IV > edw7777 45 минут назад

      и за питер еще хы

      0
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      Рейтинг: +4584

      Рубинище 1 час назад

      Матч огонь, результат суперский. Рубин с победой. концовочка валедольная конечно. Динамо задолбали всех техничных игроков решили в РПЛ вырубить-соглашусь с Орловым-костоломы. Шмурнов весь матч за Динамо топил-удар плечом в челюсть- Квича симулировал у него, с локтя по шее - даже жёлтой нет. Кореец на ровном месте самоудалился.. Квичи здоровья-вообще потеря потерь. Матч понравился

      7
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      Рейтинг: +10636

      derrik2000 1 час назад

      Хороший матч.
      Боевой.
      Карточки красные - это уже в конце матча.
      По игре - настоящая "боевая ничья".
      Но счёт на табло совсем другой.

      1
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      Рейтинг: +549

      tushkanlz 1 час назад

      Рубин с победой! Игра понравилась, командам спасибо! Смотреть пришлось в тишине без комментаторов – не понравились «вопли» одного из них. Голов ,жаль, «маловато будет»…☺☺

      2
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      Рейтинг: +2328

      Semenycch 1 час назад

      Для этого московского стада костоломов футбол непостижимая игра!

      6
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      Рейтинг: +482

      dimar > Semenycch 1 час назад

      Вроде наитупейший комментарий, обиженного ребёнка, но всё равно находятся тела который оценивают этот бред. Мир сошёл с ума.

      1
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      Рейтинг: +9757

      Skull_Boy > dimar 1 час назад

      Ну так товарищ представитель болотного государства, а тут таких тупарей хватает один Аларм с твинками чего стоит

      0
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      Рейтинг: +4028

      BarStep > Skull_Boy 23 минуты назад

      Сам-то, с какой возвышенности будешь, а?
      К стати, вот как раз твои комменты не насыщены сдержанностью, миролюбием и объективностью...

      0
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      Рейтинг: +4584

      Рубинище > dimar 10 минут назад

      за первый тайм 10+нарушений-всё Динамо. били и сбивали молодёжь т.к. не успевали.. У Квичи сотрясение мозга, перелом носа. костоломы

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