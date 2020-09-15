Ди Марцио: Милик перейдет в «Рому» за 25 миллионов

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик перейдет в «Рому». Римский клуб договорился о трансфере польского форварда за 25 миллионов евро. Сумма трансфера будет разбита на пять траншей по 5 миллионов евро.

Самому футболисту «Рома» предложила контракт на 5 лет с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.