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    Ди Марцио: Милик перейдет в «Рому» за 25 миллионов

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик перейдет в «Рому». Римский клуб договорился о трансфере польского форварда за 25 миллионов евро. Сумма трансфера будет разбита на пять траншей по 5 миллионов евро.

    Самому футболисту «Рома» предложила контракт на 5 лет с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

    • За четыре сезона в составе итальянской команды Милик сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал пять ассистов.
    • Контракт польского форварда с «Наполи» истекает следующим летом.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    15.09.2020 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 15 сентября 2020, 11:48

      Тем более вопрос с Кокориным закрыт. Может и дальше радоваться поражениям своей нынешней команды. Вот же подвезло нам! ((

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