Ди Марцио: Милик перейдет в «Рому» за 25 миллионов

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик перейдет в «Рому». Римский клуб договорился о трансфере польского форварда за 25 миллионов евро. Сумма трансфера будет разбита на пять траншей по 5 миллионов евро.
Самому футболисту «Рома» предложила контракт на 5 лет с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.
- За четыре сезона в составе итальянской команды Милик сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал пять ассистов.
- Контракт польского форварда с «Наполи» истекает следующим летом.
Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио