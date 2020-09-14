РПЛ. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Москвичи не победили в пятом матче подряд

В матче седьмого тура РПЛ «Ростов» на своем поле поделил очки с «Локомотивом».

Команды так и не сумели открыть счет в игре – в итоге нулевая ничья.

Безвыигрышная серия москвичей достигла пяти матчей (три ничьи и два поражения).

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90+2), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 85), Мурило, Смолов (Лисакович, 62).

Предупреждения: Ионов, 77 – Крыховяк, 74; Игнатьев, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ