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  • РПЛ. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Москвичи не победили в пятом матче подряд

РПЛ. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Москвичи не победили в пятом матче подряд

14 сентября 2020, 22:25
30

В матче седьмого тура РПЛ «Ростов» на своем поле поделил очки с «Локомотивом».

Команды так и не сумели открыть счет в игре – в итоге нулевая ничья.

Безвыигрышная серия москвичей достигла пяти матчей (три ничьи и два поражения).

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90+2), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 85), Мурило, Смолов (Лисакович, 62).

Предупреждения: Ионов, 77 – Крыховяк, 74; Игнатьев, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
Комментарии (30)
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slavа0508
1600111730
Вот он результат увольнения Палыча,,,,,тот сезон смогли ещё доиграть на высоком месте ,,,,,а дальше всё хуже и новый сезон всё показывает ,,чем для Локо был палыч,,,,
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portero
1600111914
Карпин был прав про Шому, женился ..пропал на год... 0:0 ничейка в пользу конкурентов.....
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Бестолковый
1600111967
Продать ведущего игрока, чтобы потом слиться в чемпионате. Так бывает когда клубом руководят бухгалтеры. Привет Локомотиву.
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житель СПб
1600112009
Матч закончился... Жалко Ростов, который наиграл на победу, но забивать надо! Локомотив - безобразная, бессмысленная игра. Повезло, что увезли 1 очко. Плюс - судья явно был к Локо неравнодушен. Не поставленный пенальти на Ионове, на 71 минуте не дают карточку на игроке Ростова около штрафной... Как говорят в таком случае - Локо отскочил.
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ростов 100/100
1600112098
Наши гоняли мяч хорошо, но это не фигурное катание, за это очки не дают. Надо забивать, а вот с этим трудно.
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ААМ
1600112597
Скучный матч, но Карпин молодец, играя с таким составом и такими финансами.
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житель СПб
1600112815
Семин, где Вы??!! Спасите Локо!
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Рубинище
1600113288
Локо никакущий стал совсем, если не усилятся то будут там же где и сейчас, про ЛЧ даже напоминать не хочется. Ростов поинтереснее смотрелся, но забивалка кончилась, а Полоз так себе усиление. Матч скучный
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моэм
1600113666
Ростов хорош , но нет бомбардира , всего 4 гола , Элдор губу на заграницу раскатил , уши развесил собираясь в АПЛ,Лалигу,СериюА...и где его только не ждали , оказалось не ждали нигде , даже в наших столицах не заинтересовались всерьёз … и получилось что опять надо играть и забивать за Ростов...пока же Элдор на землю с небес ещё не спустился , вот и нет голов....подождём...хотя бы в этом году дождёмся???
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Красногорск_Фан
1600116325
Игра скучная, команды у Локомотива нету, играют во что попало. Результат на табло и в закономерном месте в таблице. Есть лишь 2-3 человека которые с этим не согласны - Мещеряков и Кикнадзе. И примкнувший к ним Николич. Если вспомнить борзые заявления, что Палыч это хорошо но нам надо прогрессировать дальше и лучше вспоминается анекдот. Мужик с чертежом бегает вокруг огромной круглой ямы из которой бьет луч света, крутит чертеж в руках. Дебилы, ять! Это был маяк! Где то в Наполеоновские планы Васи вкралась небольшая ошибка.
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