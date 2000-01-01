РПЛ. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Москвичи не победили в пятом матче подряд

Игра скучная, команды у Локомотива нету, играют во что попало. Результат на табло и в закономерном месте в таблице. Есть лишь 2-3 человека которые с этим не согласны - Мещеряков и Кикнадзе. И примкнувший к ним Николич. Если вспомнить борзые заявления, что Палыч это хорошо но нам надо прогрессировать дальше и лучше вспоминается анекдот. Мужик с чертежом бегает вокруг огромной круглой ямы из которой бьет луч света, крутит чертеж в руках. Дебилы, ять! Это был маяк! Где то в Наполеоновские планы Васи вкралась небольшая ошибка.
В матче седьмого тура РПЛ «Ростов» на своем поле поделил очки с «Локомотивом».
Команды так и не сумели открыть счет в игре – в итоге нулевая ничья.
Безвыигрышная серия москвичей достигла пяти матчей (три ничьи и два поражения).
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90+2), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 85), Мурило, Смолов (Лисакович, 62).
Предупреждения: Ионов, 77 – Крыховяк, 74; Игнатьев, 90+3.