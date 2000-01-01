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    РПЛ. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Москвичи не победили в пятом матче подряд

    В матче седьмого тура РПЛ «Ростов» на своем поле поделил очки с «Локомотивом».

    Команды так и не сумели открыть счет в игре – в итоге нулевая ничья.

    Безвыигрышная серия москвичей достигла пяти матчей (три ничьи и два поражения).

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90+2), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 85), Мурило, Смолов (Лисакович, 62).

    Предупреждения: Ионов, 77 – Крыховяк, 74; Игнатьев, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии25
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      Рейтинг: +308

      Красногорск_Фан 13 минут назад

      Игра скучная, команды у Локомотива нету, играют во что попало. Результат на табло и в закономерном месте в таблице. Есть лишь 2-3 человека которые с этим не согласны - Мещеряков и Кикнадзе. И примкнувший к ним Николич. Если вспомнить борзые заявления, что Палыч это хорошо но нам надо прогрессировать дальше и лучше вспоминается анекдот. Мужик с чертежом бегает вокруг огромной круглой ямы из которой бьет луч света, крутит чертеж в руках. Дебилы, ять! Это был маяк! Где то в Наполеоновские планы Васи вкралась небольшая ошибка.

      0
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      Рейтинг: +960

      моэм 57 минут назад

      Ростов хорош , но нет бомбардира , всего 4 гола , Элдор губу на заграницу раскатил , уши развесил собираясь в АПЛ,Лалигу,СериюА...и где его только не ждали , оказалось не ждали нигде , даже в наших столицах не заинтересовались всерьёз … и получилось что опять надо играть и забивать за Ростов...пока же Элдор на землю с небес ещё не спустился , вот и нет голов....подождём...хотя бы в этом году дождёмся???

      1
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      Рейтинг: +820

      Спартак гуно знают все > моэм 51 минуту назад

      Ты такой умный. ПСЖ и МС столько денег тратит.
      Глядишь Динамо Брянск вперед выйдет!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +4597

      Рубинище 1 час назад

      Локо никакущий стал совсем, если не усилятся то будут там же где и сейчас, про ЛЧ даже напоминать не хочется. Ростов поинтереснее смотрелся, но забивалка кончилась, а Полоз так себе усиление. Матч скучный

      2
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      Рейтинг: +2487

      absent32 1 час назад

      конечно игра Локо ужасна. и тут вопрос не к Николичу, а к тем кто его приглашал.

      1
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      Рейтинг: +820

      Спартак гуно знают все > absent32 59 минут назад

      Ты что реально Брянск?
      "Здорово, ты не с Брянск второго?"
      Знаешь?

      0
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      Рейтинг: +3627

      житель СПб 1 час назад

      Семин, где Вы??!! Спасите Локо!

      5
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      Рейтинг: +820

      Спартак гуно знают все > житель СПб 1 час назад

      Со мной бухает и Романцевым.
      Ржем над Локо и СпартаГом.
      =))))

      1
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      Рейтинг: +1558

      ААМ 1 час назад

      Скучный матч, но Карпин молодец, играя с таким составом и такими финансами.

      4
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      Рейтинг: +4597

      Рубинище > ААМ 58 минут назад

      Кикнадзе с его атакующим футболом привет.

      1
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      Рейтинг: +451

      Armani nn 1 час назад

      Это всегда так,когда команда идёт на омоложение состава.А не стоп.Мы ж не омолаживаемся ))))

      0
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      Рейтинг: +10728

      derrik2000 1 час назад

      Накаркал, когда писал на другой ветке в середине 1-го тайма, что, мол, игра живенькая...
      2-й тайм вообще никакущий: Ростов - в основном беззубо и прямолинейно - атаковал, а Локомотив - как герои Брестской крепости стояли насмерть у своих ворот.

      1
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      Рейтинг: +3627

      житель СПб > derrik2000 1 час назад

      Я как раз про Ваше "живенько" там прочитал и про себя удивился! Локомотив расстраивает своей игрой. Точнее, ее отсутствием.

      2
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      Рейтинг: +820

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Стыдно за СпартаГ!
      =))))

      -1
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      Рейтинг: +123

      ростов 100/100 1 час назад

      Наши гоняли мяч хорошо, но это не фигурное катание, за это очки не дают. Надо забивать, а вот с этим трудно.

      4
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