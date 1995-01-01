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    «Рубин» интересовался Уруновым и Кокориным

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что казанский клуб претендовал на полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина, которые в итоге перешли в «Спартак».

    – Правда, что хотели Урунова, но «Спартак» опередил?

    – Да, мы хотели игрока похожего функционала. У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин-Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова.

    Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убежден, что для «Спартака» это очень хороший трансфер.

    – Очевидно, что искали и другие варианты на рынке. Насколько серьезным был интерес к Кокорину?

    – Мы вели с ним переговоры, общались.

    – Как и, похоже, вся лига.

    – Кажется, да, почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин – непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства – потрясающий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1221

      anjaneri 40 минут назад

      Уруно хорооош...

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      Рейтинг: +24646

      oyabun 1 час назад

      Кстати Урунов вчера был неплох, исходя из того времени что успел сыграть. Уж точно лучше Кокорина. Если будет прогрессировать, будет в тему в основе.

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      Рейтинг: +428

      Spinorr > oyabun 48 минут назад

      Согласен, считаю, что в Спартаке вообще очень неплохой подбор футболистов. Осталось выбрать правильную модель: или набраться терпения и дождаться, когда это сделает текущий тренерский штаб, или найти другой набор тренеров, которые могли бы сделать это.

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