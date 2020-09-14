«Рубин» интересовался Уруновым и Кокориным

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что казанский клуб претендовал на полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина, которые в итоге перешли в «Спартак».

– Правда, что хотели Урунова, но «Спартак» опередил?

– Да, мы хотели игрока похожего функционала. У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин-Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова.

Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убежден, что для «Спартака» это очень хороший трансфер.

– Очевидно, что искали и другие варианты на рынке. Насколько серьезным был интерес к Кокорину?

– Мы вели с ним переговоры, общались.

– Как и, похоже, вся лига.

– Кажется, да, почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин – непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства – потрясающий.