«Челси» готовит новое 60-миллионное предложение по полузащитнику «Вест Хэма» Райсу

«Вест Хэм» отверг предложение «Челси» о покупке опорного полузащитника Деклана Райса стоимостью 45 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. Клуб Романа Абрамовича готовит новый запрос на 60 миллионов.

Как пишет Николо Скира, «Вест Хэм» хочет получить за опорника 80 миллионов. «Челси» планирует предложить Райсу пятилетний контракт.