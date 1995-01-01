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    «Челси» готовит новое 60-миллионное предложение по полузащитнику «Вест Хэма» Райсу

    «Вест Хэм» отверг предложение «Челси» о покупке опорного полузащитника Деклана Райса стоимостью 45 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. Клуб Романа Абрамовича готовит новый запрос на 60 миллионов.

    Как пишет Николо Скира, «Вест Хэм» хочет получить за опорника 80 миллионов. «Челси» планирует предложить Райсу пятилетний контракт.

    • Рынок оценивает 21-летнего игрока в 49,5 миллиона евро.
    • Райс – воспитанник «Челси», был в системе клуба с 2006 по 2014 год.
    • Он вызывается в сборную Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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