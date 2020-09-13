«Челси» готовит новое 60-миллионное предложение по полузащитнику «Вест Хэма» Райсу

«Вест Хэм» отверг предложение «Челси» о покупке опорного полузащитника Деклана Райса стоимостью 45 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. Клуб Романа Абрамовича готовит новый запрос на 60 миллионов.
Как пишет Николо Скира, «Вест Хэм» хочет получить за опорника 80 миллионов. «Челси» планирует предложить Райсу пятилетний контракт.
- Рынок оценивает 21-летнего игрока в 49,5 миллиона евро.
- Райс – воспитанник «Челси», был в системе клуба с 2006 по 2014 год.
- Он вызывается в сборную Англии.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.