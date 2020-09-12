Тимофеев, Маммана и Нобоа выйдут с первых минут в матче «Ахмат» – «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на очный матч седьмого тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Понсе.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Руденко, Жоаозиньо.
- Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» – третье.
Источник: Официальный сайт РПЛ