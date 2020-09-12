Рыжиков, Панченко, Неделчару и Жамалетдинов – в стартовых составах «Тамбова» и «Уфы» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Уфы» на очный матч седьмого тура РПЛ.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасeв, Тетрашвили, Обухов, Панченко.
«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин, Неделчару, Йокич, Сухов, Безденежных, Данченко, Алиев, Фольмер, Жамалетдинов.
- Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.
- «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – 12-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ