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  • Селюк – о Кокорине в «Роме»: «Это не солидно для репутации «Спартака». С Александром уже 750 тысяч в помойку выброшены

Селюк – о Кокорине в «Роме»: «Это не солидно для репутации «Спартака». С Александром уже 750 тысяч в помойку выброшены

11 сентября 2020, 23:31
37

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер форварда Александра Кокорина в «Рому».

«Для репутации «Спартака» это не совсем солидно. Называется, попахивание отмыванием денег. ФИФА и многие клубы в Европе не приветствовали бы такую ситуацию, когда свободный игрок специально подписывает контракт с клубом для того, чтобы сразу же уйти, не сыграв ни минуты.

Когда игрок подписывает контракт и через клуб уходит за гораздо большие деньги, это значит, что переговоры велись до подписания. В Европе за такое, мягко выражаясь, могут даже понизить команду в классе. Некоторые клубы в свое время страдали из-за этого, особенно, например, в Италии.

У любого футболиста, который придет в «Спартак», капитализация сразу вырастет из-за того, что он придет в большой клуб. Если «Спартак» будет заниматься такой ерундой, такими определенными заработками, то его репутация в мире упадет очень сильно.

Я считаю, что «Спартак» должен сосредоточиться на победе в чемпионате России и участие в Лиге чемпионов. А вот зацепить миллиончик тут или 500 тысяч там... Если Федун тратит 150 миллионов евро на команду и будет искать, кто бы дал чуть-чуть за Кокорина, он больше потеряет.

Если Кокорину дали деньги за подписание и если его зарплата 3 миллиона, семь игр позади, а он еще не сыграл ни одной, – это четвертая часть от этих денег. Получается, 750 тысяч уже выброшены «Спартаком» в помойку, – сказал Селюк.

  • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
  • Зарплата игрока составляет 3 миллиона евро в год плюс он получил подъемные в 2,5 миллиона.
  • В этом сезоне футболист из-за травмы.не появился на поле ни разу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Рома Кокорин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (37)
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piligrim1986
1599884805
ну да, то ли дело траоре)))
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_Marqella_
1599889667
У Спартака есть репутация в Европе ???
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paracetamol
1599891055
Селюк прав: свинарник - стирмашина по отмывке воровского бабла!
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vladimir-7
1599891474
Селю подсчитал только расходную часть спартака на Кокорине, а вот если условная Рома выкупит Кокорина за 7 млн. евро, а спартак, по этим расчетам истратил 0,75 млн. евро, то у клуба будет прибыль в 6,25 млн. евро и плевать Федуну на какую-то репутацию клуба в Европе, главное для него деньги.
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maior-60
1599891908
Селюк бредит. Любит он совать свой нос в чужие дела. Где конкретные примеры подобных санкций? ЦСКА, к примеру, купил Илью Шкурина у Динамо Брест, хотя играл тот за БГУ-Энергетик Минск.
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Есь Казарский
1599895108
Не солидно-поливать грязью всех вокруг,кроме своих недоигроков...
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NewLife
1599899514
Селюк, ты бы определился перед тем, как писать : "зацепят" или выбросят на помойку 750тыс. Считай деньги в своём кармане и не плоди здесь теории заговора.
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Фк Спaртaк Москвa
1599906285
вопрос в одном какое ему до этого дела?
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slavа0508
1599907420
Кому кому,,,только не футбольным агентам говорить,о честности и порядочности,,,,вся иха работа построена на хитрости ,изворотливости да подлость частенько проскальзовает,,,,,
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zigbert
1599993799
Во первых Спартак Кокорина еще никуда не продал. Да и продать с выгодой для клуба не запрещено. Финансовый фейр-плей в таком случае не будет нарушен.
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