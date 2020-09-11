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    Селюк – о Кокорине в «Роме»: «Это не солидно для репутации «Спартака». С Александром уже 750 тысяч в помойку выброшены

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер форварда Александра Кокорина в «Рому».

    «Для репутации «Спартака» это не совсем солидно. Называется, попахивание отмыванием денег. ФИФА и многие клубы в Европе не приветствовали бы такую ситуацию, когда свободный игрок специально подписывает контракт с клубом для того, чтобы сразу же уйти, не сыграв ни минуты.

    Когда игрок подписывает контракт и через клуб уходит за гораздо большие деньги, это значит, что переговоры велись до подписания. В Европе за такое, мягко выражаясь, могут даже понизить команду в классе. Некоторые клубы в свое время страдали из-за этого, особенно, например, в Италии.

    У любого футболиста, который придет в «Спартак», капитализация сразу вырастет из-за того, что он придет в большой клуб. Если «Спартак» будет заниматься такой ерундой, такими определенными заработками, то его репутация в мире упадет очень сильно.

    Я считаю, что «Спартак» должен сосредоточиться на победе в чемпионате России и участие в Лиге чемпионов. А вот зацепить миллиончик тут или 500 тысяч там... Если Федун тратит 150 миллионов евро на команду и будет искать, кто бы дал чуть-чуть за Кокорина, он больше потеряет.

    Если Кокорину дали деньги за подписание и если его зарплата 3 миллиона, семь игр позади, а он еще не сыграл ни одной, – это четвертая часть от этих денег. Получается, 750 тысяч уже выброшены «Спартаком» в помойку, – сказал Селюк.

    • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
    • Зарплата игрока составляет 3 миллиона евро в год плюс он получил подъемные в 2,5 миллиона.
    • В этом сезоне футболист из-за травмы.не появился на поле ни разу.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.09.2020 23:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8243

      alarm 36 минут назад

      очень стыдно за спартаг!

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      Рейтинг: +14582

      vka1970 1 час назад

      Чтобы говорить о репутации, нужно знать все расклады.Я сомневаюсь, что селюк или кто другой знает все расклады наверняка.Чисто разговор ради разговора.

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      Рейтинг: +986

      ФК Пупсик 1 час назад

      У нас спартаку все дозволено.

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      Рейтинг: +14582

      vka1970 > ФК Пупсик 1 час назад

      А мы всему верим.Даже тому, что на заборе написано.

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      Рейтинг: +1676

      Бомбардиръ 1 час назад

      А хрюшкам какая разница насчёт своей репутации?

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      Рейтинг: +6873

      JTherry > Бомбардиръ 38 минут назад

      исстрадался, что конюшня вообще репутацию потеряла, когда стала госклупом?)) тебе в утешение Кока пару банок забьет Конифееву в воскресенье!

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