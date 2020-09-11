Селюк – о Кокорине в «Роме»: «Это не солидно для репутации «Спартака». С Александром уже 750 тысяч в помойку выброшены

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер форварда Александра Кокорина в «Рому».

«Для репутации «Спартака» это не совсем солидно. Называется, попахивание отмыванием денег. ФИФА и многие клубы в Европе не приветствовали бы такую ситуацию, когда свободный игрок специально подписывает контракт с клубом для того, чтобы сразу же уйти, не сыграв ни минуты.

Когда игрок подписывает контракт и через клуб уходит за гораздо большие деньги, это значит, что переговоры велись до подписания. В Европе за такое, мягко выражаясь, могут даже понизить команду в классе. Некоторые клубы в свое время страдали из-за этого, особенно, например, в Италии.

У любого футболиста, который придет в «Спартак», капитализация сразу вырастет из-за того, что он придет в большой клуб. Если «Спартак» будет заниматься такой ерундой, такими определенными заработками, то его репутация в мире упадет очень сильно.

Я считаю, что «Спартак» должен сосредоточиться на победе в чемпионате России и участие в Лиге чемпионов. А вот зацепить миллиончик тут или 500 тысяч там... Если Федун тратит 150 миллионов евро на команду и будет искать, кто бы дал чуть-чуть за Кокорина, он больше потеряет.

Если Кокорину дали деньги за подписание и если его зарплата 3 миллиона, семь игр позади, а он еще не сыграл ни одной, – это четвертая часть от этих денег. Получается, 750 тысяч уже выброшены «Спартаком» в помойку, – сказал Селюк.