Сигурдссон: «Спартак» идет первым в таблице, но мы хотим это изменить»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от дерби против «Спартака».

«К «Спартаку» готовимся так же, как и к любому другому противостоянию. Понятно, что будет крайне непростой поединок. Это дерби, и мы с нетерпением и вдохновением ждeм матча. Постараемся подойти к нему в 100-процентной боевой готовности.

«Спартак», конечно, прибавил, раз добивается положительных результатов и идeт первым в таблице. Но мы хотим это изменить», – сказал исландец.