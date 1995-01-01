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    Сигурдссон: «Спартак» идет первым в таблице, но мы хотим это изменить»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от дерби против «Спартака».

    «К «Спартаку» готовимся так же, как и к любому другому противостоянию. Понятно, что будет крайне непростой поединок. Это дерби, и мы с нетерпением и вдохновением ждeм матча. Постараемся подойти к нему в 100-процентной боевой готовности.

    «Спартак», конечно, прибавил, раз добивается положительных результатов и идeт первым в таблице. Но мы хотим это изменить», – сказал исландец.

    • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало игры – в 19:00 мск.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ, а ЦСКА занимает пятое место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8236

      alarm 27 минут назад

      лягните их с копыта точно в пятак!

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      Рейтинг: +986

      ФК Пупсик 39 минут назад

      Топчи свиней!

      1
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      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak 47 минут назад

      Да ладно...

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      Рейтинг: +4146

      "supermax" 59 минут назад

      хороший настрой...это дерби в конце концов))

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      Рейтинг: +7988

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А МЫ ПРОТИВ ))) !!!

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      Рейтинг: +1747

      Евгений Агеев 1 час назад

      Как уже надоели эти стандартные высказывания. Перед матчем, после матча, после перехода в другой клуб.

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