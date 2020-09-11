Сигурдссон: «Спартак» идет первым в таблице, но мы хотим это изменить»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от дерби против «Спартака».
«К «Спартаку» готовимся так же, как и к любому другому противостоянию. Понятно, что будет крайне непростой поединок. Это дерби, и мы с нетерпением и вдохновением ждeм матча. Постараемся подойти к нему в 100-процентной боевой готовности.
«Спартак», конечно, прибавил, раз добивается положительных результатов и идeт первым в таблице. Но мы хотим это изменить», – сказал исландец.
- Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- Начало игры – в 19:00 мск.
- «Спартак» лидирует в РПЛ, а ЦСКА занимает пятое место.
Источник: «Чемпионат»