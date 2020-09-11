Тедеско: «Спартак» ищет правого защитника. Он должен не уступать, а то и быть лучше Зобнина»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что клуб занимается поиском усиления для правого фланга обороны, где пока играет центральный полузащитник Роман Зобнин.

«По Зобнину сложилась интересная ситуация, как только он начал играть справа. Меня спрашивали, что я делаю и зачем это нужно. Напомню, почему я принял такое решение. Роман – прекрасный футболист и играет на разных позициях. Более того, я подошeл к нему и попросил об этой услуге, он вошeл в моe положение и с тех пор делает свою работу.

Но я знаю, что он всеми силами хочет и мечтает вернуться в центр. Он там был рождeн, и это его призвание.

И также ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. И, конечно, если мы такого игрока найдeм, то он не должен будет уступать Роману на этой позиции, а то и быть лучше», – сказал Тедеско.

Тедеско – об участии Кокорина в дерби с ЦСКА: «Вариант его выхода на поле есть»