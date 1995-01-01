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    Тедеско: «Спартак» ищет правого защитника. Он должен не уступать, а то и быть лучше Зобнина»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что клуб занимается поиском усиления для правого фланга обороны, где пока играет центральный полузащитник Роман Зобнин.

    «По Зобнину сложилась интересная ситуация, как только он начал играть справа. Меня спрашивали, что я делаю и зачем это нужно. Напомню, почему я принял такое решение. Роман – прекрасный футболист и играет на разных позициях. Более того, я подошeл к нему и попросил об этой услуге, он вошeл в моe положение и с тех пор делает свою работу.

    Но я знаю, что он всеми силами хочет и мечтает вернуться в центр. Он там был рождeн, и это его призвание.

    И также ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. И, конечно, если мы такого игрока найдeм, то он не должен будет уступать Роману на этой позиции, а то и быть лучше», – сказал Тедеско.

    Тедеско – об участии Кокорина в дерби с ЦСКА: «Вариант его выхода на поле есть»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +4

      SLADE2020 33 минуты назад

      Это как же они ищут, что до сих пор даже лучше Зобнина не нашли? Уже зимний перерыв на носу!

      0
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      ...
      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak > SLADE2020 30 минут назад

      В России и не найдут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      ФК Пупсик 36 минут назад

      Найдут кого зулуса, а как привезут, то окажется что он левый да еще и дырявый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2981

      NewLife 1 час назад

      Этот вопрос стоит на повестке дня уже второй сезон. Ну сколько можно ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak 1 час назад

      Ты лучше Зобнина? - Нет...
      Ты лучше Зобнина? - Нет...
      Ты лучше Зобнина? - Нет...
      Ты лучше Зобнина? - Да...
      Это мне любо! Ты кто?
      Дзюба...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4146

      "supermax" > subbotaspartak 1 час назад

      ты кто?...
      чуба...
      пошел на йух ...
      ахаха

      0
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      ...
      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak > "supermax" 31 минуту назад

      Скатертью дорога...

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      Рейтинг: +24567

      oyabun 1 час назад

      Очень долго ищут. Наверное по ночам и с закрытыми глазами. Иначе непонятно почему так долго? На днях уже дерби, а усиления так и нет. И ведь нашли Кенни Лала, достойная кандидатура, но видимо, не умеют договариваться.

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