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  • Тедеско: «Спартак» ищет правого защитника. Он должен не уступать, а то и быть лучше Зобнина»

Тедеско: «Спартак» ищет правого защитника. Он должен не уступать, а то и быть лучше Зобнина»

11 сентября 2020, 15:34
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что клуб занимается поиском усиления для правого фланга обороны, где пока играет центральный полузащитник Роман Зобнин.

«По Зобнину сложилась интересная ситуация, как только он начал играть справа. Меня спрашивали, что я делаю и зачем это нужно. Напомню, почему я принял такое решение. Роман – прекрасный футболист и играет на разных позициях. Более того, я подошeл к нему и попросил об этой услуге, он вошeл в моe положение и с тех пор делает свою работу.

Но я знаю, что он всеми силами хочет и мечтает вернуться в центр. Он там был рождeн, и это его призвание.

И также ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. И, конечно, если мы такого игрока найдeм, то он не должен будет уступать Роману на этой позиции, а то и быть лучше», – сказал Тедеско.

Тедеско – об участии Кокорина в дерби с ЦСКА: «Вариант его выхода на поле есть»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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oyabun
1599829577
Очень долго ищут. Наверное по ночам и с закрытыми глазами. Иначе непонятно почему так долго? На днях уже дерби, а усиления так и нет. И ведь нашли Кенни Лала, достойная кандидатура, но видимо, не умеют договариваться.
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subbotaspartak
1599830529
Ты лучше Зобнина? - Нет... Ты лучше Зобнина? - Нет... Ты лучше Зобнина? - Нет... Ты лучше Зобнина? - Да... Это мне любо! Ты кто? Дзюба...
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NewLife
1599831935
Этот вопрос стоит на повестке дня уже второй сезон. Ну сколько можно ?
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SLADE2020
1599833603
Это как же они ищут, что до сих пор даже лучше Зобнина не нашли? Уже зимний перерыв на носу!
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vka1970
1599837681
Он и в третий раз ходил за ёлкой, но это уже другая история.Так и у нас.В России найти хорошего крайнего защитника проблематично, а за бугром дорого.Так и живём.Второй сезон подряд.
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JTherry
1599846707
Зобнин на этой позиции уже прижился в Спартаке, про Рассказова даже не вспоминают теперь, трудно будет найти игрока, который будет лучше Романа...
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derrik2000
1599847200
Я вот что думаю... А что если Газизов хочет купить, что называется "на флажке" необходимых для усиления команды игроков? Так и денег меньше придётся заплатить, и ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ игроки уже будут - поскольку конкретных предложений из ТОП-чемпионатов не будет - морально готовы переехать играть в Россию? В любом случае - поживём увидим...
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