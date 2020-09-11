Тедеско – об участии Кокорина в дерби с ЦСКА: «Вариант его выхода на поле есть»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков своей команды в преддверии матча против ЦСКА.

«Пауза на сборные – это непростое время, футболисты возвращаются в разное время. Зобнин и Джикия сыграли все матчи, Бакаев сыграл один матч, а Соболев, к сожалению, не сыграл. Дозировали всю неделю нагрузки, и сегодня все более менее в форме. Все тренировались в полном объeме.

С Кокориным, надеемся, всe будет хорошо. Он в основной группе, начал на прошлой неделе. Вариант его выхода на поле есть», – сказал Тедеско.