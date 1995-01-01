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    Тедеско – об участии Кокорина в дерби с ЦСКА: «Вариант его выхода на поле есть»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков своей команды в преддверии матча против ЦСКА.

    «Пауза на сборные – это непростое время, футболисты возвращаются в разное время. Зобнин и Джикия сыграли все матчи, Бакаев сыграл один матч, а Соболев, к сожалению, не сыграл. Дозировали всю неделю нагрузки, и сегодня все более менее в форме. Все тренировались в полном объeме.

    С Кокориным, надеемся, всe будет хорошо. Он в основной группе, начал на прошлой неделе. Вариант его выхода на поле есть», – сказал Тедеско.

    • Дерби состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало игры – в 19:00 мск.
    • Кокорин может дебютировать в матче с ЦСКА, до этого он не играл из-за травмы.

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    Источник: «Чемпионат»

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