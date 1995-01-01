Юран – о первом месте «Спартака»: «Они лидируют, но все победы, кроме игры с «Локо», одержаны над теми, кого команда обязана обыгрывать»

После того как 11 матчей гасили все по делу. с заднеприводным газпромом и его судьями, то и этих бы не выйграли.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.
«Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА.
Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с «Локомотивом», все победы одержаны над командами, которые «Спартак» обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть. А в победной встрече с «Ротором» (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью.
Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах «Спартака». Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», – рассказал Юран.
- «Спартак» и ЦСКА сыграют 13 сентября на «ВЭБ Арене».
- ЦСКА идет в РПЛ пятым, отставая от первого место на четыре очка.