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  • Юран – о первом месте «Спартака»: «Они лидируют, но все победы, кроме игры с «Локо», одержаны над теми, кого команда обязана обыгрывать»

Юран – о первом месте «Спартака»: «Они лидируют, но все победы, кроме игры с «Локо», одержаны над теми, кого команда обязана обыгрывать»

11 сентября 2020, 11:43
10

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.

«Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА.

Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с «Локомотивом», все победы одержаны над командами, которые «Спартак» обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть. А в победной встрече с «Ротором» (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью.

Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах «Спартака». Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», – рассказал Юран.

  • «Спартак» и ЦСКА сыграют 13 сентября на «ВЭБ Арене».
  • ЦСКА идет в РПЛ пятым, отставая от первого место на четыре очка.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Химки Юран Сергей
Комментарии (10)
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slavа0508
1599814713
Согласен в принципе,,,,,,игра с ЦСКА даст много ответов ,на что способны
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LOKOfanatik19
1599815248
А где же шуточки, что и ЛОКО обязаны были обыгрывать ???
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nik55
1599815249
согласен на все 100
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Иван Петров 1986
1599815939
Так это хорошо, что обыгрывает более слабых. Бывало и наоборот.
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talgatnurzhanov2006
1599816218
Обязаны это не значит что 100% обыграют.
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Spartak Piter
1599819243
После того как 11 матчей гасили все по делу. с заднеприводным газпромом и его судьями, то и этих бы не выйграли.
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alp
1599828550
вот именно.. все интересное еще впереди
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subbotaspartak
1599833319
...кого команда обязана обыгрывать... Не видел - думал бы что человек в футбол не играл, А он... оригинал.
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Hektor 84
1599837636
Юрана снова жаба душит. Что не он тренер Спартака. Он рад был бы если Спартак проигрывал, а он потом предложил бы свою кандидатуру взамен Тедеско.
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