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    Юран – о первом месте «Спартака»: «Они лидируют, но все победы, кроме игры с «Локо», одержаны над теми, кого команда обязана обыгрывать»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.

    «Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА.

    Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с «Локомотивом», все победы одержаны над командами, которые «Спартак» обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть. А в победной встрече с «Ротором» (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью.

    Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах «Спартака». Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», – рассказал Юран.

    • «Спартак» и ЦСКА сыграют 13 сентября на «ВЭБ Арене».
    • ЦСКА идет в РПЛ пятым, отставая от первого место на четыре очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1434

      Spartak Piter 1 минуту назад

      После того как 11 матчей гасили все по делу. с заднеприводным газпромом и его судьями, то и этих бы не выйграли.

      0
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      Рейтинг: +545

      talgatnurzhanov2006 51 минуту назад

      Обязаны это не значит что 100% обыграют.

      0
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      Рейтинг: +1470

      Иван Петров 1986 56 минут назад

      Так это хорошо, что обыгрывает более слабых. Бывало и наоборот.

      0
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      Рейтинг: +984

      ФК Пупсик 1 час назад

      Все победы спартака это заслуга коррумпированных арбитров, которые тащили их за хвост!

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      Рейтинг: +4518

      nik55 1 час назад

      согласен на все 100

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      Рейтинг: +1375

      LOKOfanatik19 1 час назад

      А где же шуточки, что и ЛОКО обязаны были обыгрывать ???

      1
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      Рейтинг: +4136

      "supermax" > LOKOfanatik19 33 минуты назад

      ну думаю у любой команды стоит задача победить...или тогда зачем они играют?...как спартак был обязан победить локо так и локо был обязан победить спартак....какие уж тут шутки

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      Рейтинг: +13533

      slavutiq70 1 час назад

      Согласен в принципе,,,,,,игра с ЦСКА даст много ответов ,на что способны

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