Юран – о первом месте «Спартака»: «Они лидируют, но все победы, кроме игры с «Локо», одержаны над теми, кого команда обязана обыгрывать»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.

«Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА.

Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с «Локомотивом», все победы одержаны над командами, которые «Спартак» обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть. А в победной встрече с «Ротором» (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью.

Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах «Спартака». Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», – рассказал Юран.