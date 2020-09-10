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    Спортдиректор Тамбова: «Игроки клуба не будут бойкотировать матч с «Уфой»

    Футболисты «Тамбова» не собираются бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уфой». Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

    «Бойкота матча с «Уфой» не будет. В команде все понимают. Да, есть определенные трудности с финансированием, но мы не сомневаемся, что все у нас будет хорошо. У коллектива есть понимание, полное доверие друг к другу. Ребята готовятся к матчу, хотят играть дальше и добиваться результата», – рассказал функционер.

    • По информации «СЭ», футболисты «Тамбова» хотели бойкотировать игру с «Уфой» из-за задолженности по зарплатам. Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.
    • Матч с «Уфой» запланирован на 12 сентября.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1375

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Будем бойкотировать с Сочи.

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