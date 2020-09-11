Спортдиректор Тамбова: «Игроки клуба не будут бойкотировать матч с «Уфой»

Футболисты «Тамбова» не собираются бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уфой». Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.
«Бойкота матча с «Уфой» не будет. В команде все понимают. Да, есть определенные трудности с финансированием, но мы не сомневаемся, что все у нас будет хорошо. У коллектива есть понимание, полное доверие друг к другу. Ребята готовятся к матчу, хотят играть дальше и добиваться результата», – рассказал функционер.
- По информации «СЭ», футболисты «Тамбова» хотели бойкотировать игру с «Уфой» из-за задолженности по зарплатам. Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.
- Матч с «Уфой» запланирован на 12 сентября.
Источник: «Р-Спорт»