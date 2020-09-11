Спортдиректор Тамбова: «Игроки клуба не будут бойкотировать матч с «Уфой»

Футболисты «Тамбова» не собираются бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уфой». Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Бойкота матча с «Уфой» не будет. В команде все понимают. Да, есть определенные трудности с финансированием, но мы не сомневаемся, что все у нас будет хорошо. У коллектива есть понимание, полное доверие друг к другу. Ребята готовятся к матчу, хотят играть дальше и добиваться результата», – рассказал функционер.