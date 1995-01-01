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    Ларссон: «Гол ЦСКА в Кубке России – мой любимый. Надеюсь, 13 сентября сделаю что-то подобное»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА. Он вспомнил последний гол в ворота соперника. Видео доступно ниже.

    «Все понимают важность дерби, это крупный матч. Мне нравится играть подобные матчи против больших соперников. Надеемся, что в выходные всe сложится хорошо, несмотря на то, что наши болельщики не смогут присутствовать на игре. Но мы всегда чувствуем их поддержку.

    Гол в ворота ЦСКА в Кубке России — мой любимый на данный момент. Надеюсь, в воскресенье смогу сделать что-то подобное», – сказал швед.

    • Матч состоится 13 сентября.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА идет пятым.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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