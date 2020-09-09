Ларссон: «Гол ЦСКА в Кубке России – мой любимый. Надеюсь, 13 сентября сделаю что-то подобное»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА. Он вспомнил последний гол в ворота соперника. Видео доступно ниже.

«Все понимают важность дерби, это крупный матч. Мне нравится играть подобные матчи против больших соперников. Надеемся, что в выходные всe сложится хорошо, несмотря на то, что наши болельщики не смогут присутствовать на игре. Но мы всегда чувствуем их поддержку.

Гол в ворота ЦСКА в Кубке России — мой любимый на данный момент. Надеюсь, в воскресенье смогу сделать что-то подобное», – сказал швед.