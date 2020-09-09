«Ренн» подтвердил переговоры с «Челси» по вратарю Менди

Президент «Ренна» Николя Холвек не отрицает, что «Челси» хочет купить вратаря французов Эдуара Менди. Он должен стать заменой Кепе.

«Начались переговоры с «Челси» по Менди. Я могу понять желание игрока, он нам его передал. На текущий момент соглашения нет; нужно, чтоб были удовлетворены все три стороны», – цитирует Холвека французский журналист Бенжамен Идрак.