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    «Ренн» подтвердил переговоры с «Челси» по вратарю Менди

    Президент «Ренна» Николя Холвек не отрицает, что «Челси» хочет купить вратаря французов Эдуара Менди. Он должен стать заменой Кепе.

    «Начались переговоры с «Челси» по Менди. Я могу понять желание игрока, он нам его передал. На текущий момент соглашения нет; нужно, чтоб были удовлетворены все три стороны», – цитирует Холвека французский журналист Бенжамен Идрак.

    • Рынок оценивает 28-летнего сенегальца в 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел 22 матча.
    • «Ренн» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Бенжамена Идрака

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