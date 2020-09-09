«Ренн» подтвердил переговоры с «Челси» по вратарю Менди

Президент «Ренна» Николя Холвек не отрицает, что «Челси» хочет купить вратаря французов Эдуара Менди. Он должен стать заменой Кепе.
«Начались переговоры с «Челси» по Менди. Я могу понять желание игрока, он нам его передал. На текущий момент соглашения нет; нужно, чтоб были удовлетворены все три стороны», – цитирует Холвека французский журналист Бенжамен Идрак.
- Рынок оценивает 28-летнего сенегальца в 7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел 22 матча.
- «Ренн» выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Бенжамена Идрака