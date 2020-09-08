Журналист Скира: «Челси» приготовил четырехлетний контракт для вратаря «Ренна» Менди»

«Челси» нашел замену вратарю Кепе во Франции. Англичане приготовили предложение по Эдуару Менди из «Ренна».

«Менди все ближе и ближе к «Челси». Сумма потенциальной сделки – 20 миллионов евро без учета бонусов. Он будет заменой Кепе. Готов контракт на четыре года», – написал инсайдер.