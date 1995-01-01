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    Журналист Скира: «Челси» приготовил четырехлетний контракт для вратаря «Ренна» Менди»

    «Челси» нашел замену вратарю Кепе во Франции. Англичане приготовили предложение по Эдуару Менди из «Ренна».

    «Менди все ближе и ближе к «Челси». Сумма потенциальной сделки – 20 миллионов евро без учета бонусов. Он будет заменой Кепе. Готов контракт на четыре года», – написал инсайдер.

    • Рынок оценивает 28-летнего сенегальца в 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел 22 матча.
    • «Ренн» выступит в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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