Журналист Скира: «Челси» приготовил четырехлетний контракт для вратаря «Ренна» Менди»

«Челси» нашел замену вратарю Кепе во Франции. Англичане приготовили предложение по Эдуару Менди из «Ренна».
«Менди все ближе и ближе к «Челси». Сумма потенциальной сделки – 20 миллионов евро без учета бонусов. Он будет заменой Кепе. Готов контракт на четыре года», – написал инсайдер.
- Рынок оценивает 28-летнего сенегальца в 7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел 22 матча.
- «Ренн» выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.