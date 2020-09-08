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    Форвард «Чертаново» Пиняев получил травму

    Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев получил повреждение в матче ФНЛ с «Текстильщиком» (0:1).

    «Я уже как-то говорил, что Пиняев пока еще не получал по ногам в ФНЛ. Теперь это «долгожданное» событие произошло. В матче с «Текстильщиком» он получил по ногам, и, скорее всего, пропустит матч с «Крыльями Советов», а также рискует не поехать на выездную игру в Астрахань в воскресенье. Через это Пиняеву нужно было пройти, и Сережа сам это прекрасно понимает. Невозможно играть в футбол, ни разу не получив по ногам. Получил – перешел, на мой взгляд, на новый уровень. Теперь может с уверенностью говорить, что в ФНЛ он действительно поиграл», – сообщил директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

    • 15-летний форвард в этом сезоне провел 8 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16595

      bset 2 часа назад

      А нога наверное была 40-летнего дядьки против 15-летнего парня. Ну это футбол. Главное, чтобы ничего серьезного не было.

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