Форвард «Чертаново» Пиняев получил травму

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев получил повреждение в матче ФНЛ с «Текстильщиком» (0:1).

«Я уже как-то говорил, что Пиняев пока еще не получал по ногам в ФНЛ. Теперь это «долгожданное» событие произошло. В матче с «Текстильщиком» он получил по ногам, и, скорее всего, пропустит матч с «Крыльями Советов», а также рискует не поехать на выездную игру в Астрахань в воскресенье. Через это Пиняеву нужно было пройти, и Сережа сам это прекрасно понимает. Невозможно играть в футбол, ни разу не получив по ногам. Получил – перешел, на мой взгляд, на новый уровень. Теперь может с уверенностью говорить, что в ФНЛ он действительно поиграл», – сообщил директор академии «Чертаново» Николай Ларин.