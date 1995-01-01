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    Хамес: «С Анчелотти мы способны творить великие дела»

    Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес дал первое интервью в качестве игрока команды. Он перешел из мадридского «Реала».

    «Убежден, с Карло Анчелотти и его штабом мы способны творить великие дела. Принимая решение о трансфере, я учитывал фактор тренера. Мне было хорошо, работая с Анчелотти в двух клубах. Это серьезный аргумент», – сказал Хамес.

    • Колумбиец работал с итальянцем в «Реале» и «Баварии».
    • Контракт Хамеса рассчитан на два года (с возможностью продления еще на один).
    • Хамес выбрал себе 19-й игровой номер в «Эвертоне».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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