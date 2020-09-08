Хамес: «С Анчелотти мы способны творить великие дела»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес дал первое интервью в качестве игрока команды. Он перешел из мадридского «Реала».

«Убежден, с Карло Анчелотти и его штабом мы способны творить великие дела. Принимая решение о трансфере, я учитывал фактор тренера. Мне было хорошо, работая с Анчелотти в двух клубах. Это серьезный аргумент», – сказал Хамес.