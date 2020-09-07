Шевченко – о 0:4 от Испании: «К ребятам претензий нет. Сделали все, что могли»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче 2-го тура Лиги наций со сборной Испании (0:4).

«Сегодня проблема заключалась не в одном или нескольких игроках. Главная проблема была в том, что команда не восстановилась. Уже можно говорить о том, что на таком уровне второй матч во время сбора нам дается очень тяжело. Когда играем с «топовыми» командами, когда уровень соперников подымается, то нам очень тяжело восстанавливаться. Ребята отдали все свои силы, сделали все, что могли. К ним претензий нет. Испания сегодня была намного лучше нас», – цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.