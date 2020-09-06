Лига наций. Испания разгромила Украину, Германия сыграла вничью со Швейцарией

Обосрались клоуны. Шева баранесса еще та. Повыпускал каких-то мудаков бесхребетных. Или после Швейцарии забухали? Черти что. Перехвалили Украину. По факту сегодня на поле просто отбывали номера. До центра поля кое как доходили, позор, так как 70% игроков сборной Испании даже 10 матчей за сборную не отыграли.
Завершились два матча группового этапа Лиги наций.
Испания крупно победила Украину (4:0), дубль оформил Серхио Рамос.
Германия сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Лига наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур
Голы: 1:0 – Рамос, 3; 2:0 – Рамос, 29; 3:0 – Фати, 32; 4:0 – Торрес, 84.
Швейцария – Германия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Гюндоган, 14; 1:1 – Видмер, 58.