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    Лига наций. Испания разгромила Украину, Германия сыграла вничью со Швейцарией

    Завершились два матча группового этапа Лиги наций.

    Испания крупно победила Украину (4:0), дубль оформил Серхио Рамос.

    Германия сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

    Испания – Украина – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Рамос, 3; 2:0 – Рамос, 29; 3:0 – Фати, 32; 4:0 – Торрес, 84.

    Швейцария – Германия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гюндоган, 14; 1:1 – Видмер, 58.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2020 23:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10924

      KLIM777 2 часа назад

      Обосрались клоуны. Шева баранесса еще та. Повыпускал каких-то мудаков бесхребетных. Или после Швейцарии забухали? Черти что. Перехвалили Украину. По факту сегодня на поле просто отбывали номера. До центра поля кое как доходили, позор, так как 70% игроков сборной Испании даже 10 матчей за сборную не отыграли.

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