Талалаев: «Ахмат» перестраивается во всем: игры, тренировки, житейские вопросы»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об изменениях в клубе. По его словам, игроки относятся к нововведениям с пониманием.

— Как можете оценить игру «Ахмата» в начале сезона?

— Команда перестраивается во всeм: игры, тренировки, житейские вопросы. Ребята восприняли новые требования — это здорово. Результат в таблице можно оценивать как положительный. Если говорить о качестве игры, тут бы я повременил с лестными оценками. В этом компоненте нужно прибавлять. Мне как тренеру всегда хочется большего.

— В чeм ещe важно прибавить?

— В моей концепции важной составляющей является понятие «сбалансированность игры»: когда команда умеет играть и в атаке, и в обороне. Переходные фазы во многом определяют качество, чтобы не было больших разрывов на поле. В этом компоненте нам нужно набирать.