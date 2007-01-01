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    Талалаев: «Ахмат» перестраивается во всем: игры, тренировки, житейские вопросы»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об изменениях в клубе. По его словам, игроки относятся к нововведениям с пониманием.

    — Как можете оценить игру «Ахмата» в начале сезона?

    — Команда перестраивается во всeм: игры, тренировки, житейские вопросы. Ребята восприняли новые требования — это здорово. Результат в таблице можно оценивать как положительный. Если говорить о качестве игры, тут бы я повременил с лестными оценками. В этом компоненте нужно прибавлять. Мне как тренеру всегда хочется большего.

    — В чeм ещe важно прибавить?

    — В моей концепции важной составляющей является понятие «сбалансированность игры»: когда команда умеет играть и в атаке, и в обороне. Переходные фазы во многом определяют качество, чтобы не было больших разрывов на поле. В этом компоненте нам нужно набирать.

    • Талалаев возглавил чеченцев летом.
    • «Ахмат» идет в таблице седьмым.
    • Ближайший соперник – «Сочи» (12 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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