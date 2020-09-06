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  • Талалаев: «Звал Глушенкова в «Ахмат». Он перспективнейший молодой футболист России»

Талалаев: «Звал Глушенкова в «Ахмат». Он перспективнейший молодой футболист России»

6 сентября 2020, 00:14
3

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев хотел заполучить полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Сейчас игрок находится в молодежной сборной России.

«В моeм понимании результат определяет команда, а не отдельно взятые игроки. Если каждый будет выкладываться по максимуму в решении командных задач, результат будет достигнут. Это наше кредо при построении команды. Единственное, что могу сказать, — Макс один из тех футболистов, которого я приглашал в «Ахмат».

«Спартак» не отпустил? Вопрос не ко мне. У Глушенкова очень много плюсов. На то, чтобы их выделить, понадобится отдельная статья. Скажу так: это один из перспективнейших молодых футболистов России», – сказал Талалаев.

  • В текущем сезоне РПЛ Глушенков провел пять матчей.
  • Игрок стоит на рынке 1,2 миллиона евро.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушенков Максим Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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oyabun
1599362715
Можно и отдать Глушенкова для постоянной игровой практики в аренду. Ему, наверное будет полезно. А вот Спартаку не очень. Тиль ушел, отдадут еще Мирзова. Кто будет выходить на замену? А если у игрока основы дисквалификация или травма? Кто будет играть? Совсем неопытный и непонятный пока Урунов? И всё, остальные разве что из Спартака-2, но это уже не уровень лидера Чемпионата будет.
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моэм
1599373755
По мне так Макс пока "не дорос" до уровня Спартака ни в игровом плане , ни в ментальном … а "на лавке " может и закиснуть … а год в руках Талалаева , умеющего работать с молодёжью, пошёл бы на пользу и ему и Спартаку.
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vka1970
1599373865
Перспективных у нас каждый год хватает, вот только перспектива это ещё не результат.Надеюсь когда нибудь выстрелит по настоящему и закрепится в основном составе.
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