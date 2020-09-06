Талалаев: «Звал Глушенкова в «Ахмат». Он перспективнейший молодой футболист России»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев хотел заполучить полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Сейчас игрок находится в молодежной сборной России.

«В моeм понимании результат определяет команда, а не отдельно взятые игроки. Если каждый будет выкладываться по максимуму в решении командных задач, результат будет достигнут. Это наше кредо при построении команды. Единственное, что могу сказать, — Макс один из тех футболистов, которого я приглашал в «Ахмат».

«Спартак» не отпустил? Вопрос не ко мне. У Глушенкова очень много плюсов. На то, чтобы их выделить, понадобится отдельная статья. Скажу так: это один из перспективнейших молодых футболистов России», – сказал Талалаев.