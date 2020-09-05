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  • Мутко: «Всегда говорил Федуну, что «Спартак», как и «Зенит», – особый клуб»

Мутко: «Всегда говорил Федуну, что «Спартак», как и «Зенит», – особый клуб»

5 сентября 2020, 20:15
15

Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил угрозу владельца «Спартака» Леонида Федуна сняться с чемпионата. Ее функционер озвучил после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно. Считаю, Федун по-своему любит «Спартак», всe вкладывает в него. Но, мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Всегда говорил ему, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», – сказал Мутко.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Ближайший соперник – ЦСКА.
  • Мутко сейчас возглавляет АО «Дом.рф».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мутко Виталий Федун Леонид
Комментарии (15)
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Томик
1599326799
Случайно из другой статьи "как и "Зенит" " скопировали. Надо проверять перед публикацией.
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Loko_Roma
1599328181
Мудко из вытрезвителя выпустили, что-то его после отставки с министра строительства слышно не было. Пил сволочь!
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aaaaahhhh
1599328712
а зенит то с какой стати?????
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NewLife
1599328993
....."надо более ясно выражать, что ты хочешь." - это сколько нолей должно быть ?
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ivany4
1599333523
Мутко как не умел выражать свои мысли, так и не умеет. Как таким доверяют чем-то руководить? Как с ним работать и угадывать его мысли?? Одно неверное пересказанное слово в интервью, а смысл другой. Если послушать его интервью полностью, то выводы о руководстве футболом неутешительные. По его рассказам все в нашем футболе по вась-вась делается, а не по закону. А мы хотим что бы судьи честно судили.))
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rash1959
1599333653
муток, с тобой дружить - себя не уважать. гавно непотопляемое.
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alp
1599335488
опять мутко тупанул...спартак уже сколько лет болтается около 7 места... с чего ему быть особенным?
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almanev
1599338589
Мы - Спартак, а вы - говно!
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inzek
1599344446
и лизнул и в грязь лицом не ударил)
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Дядя Серёжа
1599366199
А до тебя этого никто не знал... Сам догадался?
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