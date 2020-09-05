Мутко: «Всегда говорил Федуну, что «Спартак», как и «Зенит», – особый клуб»

Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил угрозу владельца «Спартака» Леонида Федуна сняться с чемпионата. Ее функционер озвучил после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно. Считаю, Федун по-своему любит «Спартак», всe вкладывает в него. Но, мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Всегда говорил ему, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», – сказал Мутко.