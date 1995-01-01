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    Мутко: «Всегда говорил Федуну, что «Спартак», как и «Зенит», – особый клуб»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил угрозу владельца «Спартака» Леонида Федуна сняться с чемпионата. Ее функционер озвучил после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

    «Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно. Считаю, Федун по-своему любит «Спартак», всe вкладывает в него. Но, мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Всегда говорил ему, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», – сказал Мутко.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник – ЦСКА.
    • Мутко сейчас возглавляет АО «Дом.рф».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2436

      rash1959 5 минут назад

      муток, с тобой дружить - себя не уважать. гавно непотопляемое.

      0
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      Рейтинг: +6386

      ivany4 7 минут назад

      Мутко как не умел выражать свои мысли, так и не умеет. Как таким доверяют чем-то руководить? Как с ним работать и угадывать его мысли??
      Одно неверное пересказанное слово в интервью, а смысл другой. Если послушать его интервью полностью, то выводы о руководстве футболом неутешительные. По его рассказам все в нашем футболе по вась-вась делается, а не по закону. А мы хотим что бы судьи честно судили.))

      0
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      Рейтинг: +2300

      ziborock 54 минуты назад

      А Зенит при чем?! Вечный середняк с купленным УЕФА и чемпионствами!
      1 тур Ротор Зенит Дзюба гол после оффс.
      2 тур Ростов - Зенит левая пенка
      3 тур Зенит - ЦСКА рука Оздоева в штрафной
      4 тур Зенит - Тамбов подкат Дриусси сзади в ноги имея желтую
      5 тур Динамо - Зенит
      подкаты Оздоева, Ракицкого сзади по ногам без желтых, аналогичные подкаты от Динамовцев - сразу ЖК
      Удаления Скопинцева которое позже анулировали
      6 тур Локомотив - Зенит
      Чистый отмененный гол Рыбчинского

      Ни тура без чемодана!)))

      2
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      Рейтинг: +1226

      Алехсбургер. 1 час назад

      " кто более матери -истории ценен?"

      0
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      Рейтинг: +2870

      NewLife 1 час назад

      ....."надо более ясно выражать, что ты хочешь." - это сколько нолей должно быть ?

      1
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      Рейтинг: +2430

      aaaaahhhh 1 час назад

      а зенит то с какой стати?????

      4
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      Рейтинг: +789

      Loko_Roma 1 час назад

      Мудко из вытрезвителя выпустили, что-то его после отставки с министра строительства слышно не было. Пил сволочь!

      2
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      Рейтинг: +8064

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит - чемпион, спартак - гомосеки. всё просто.

      -7
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      Рейтинг: +3080

      mopecekca > alarm 1 час назад

      ты ошибаешься, членосос

      6
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      Рейтинг: +50

      Suvorov51 > alarm 1 час назад

      голубые, секигомо, ну шедорасты!

      0
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      Рейтинг: +2300

      ziborock > alarm 50 минут назад

      Ты на Дзюбу бочки не кати, он хоть и гомосек но активный, а остальные в Зените - пассив!)))

      1
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      Рейтинг: +3956

      Томик 1 час назад

      Случайно из другой статьи "как и "Зенит" " скопировали. Надо проверять перед публикацией.

      4
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