Cope: трансфер Азара обошелся «Реалу» в 160 миллионов, а не в 100

Соре обнародовала сведения, что оглашенная стоимость прошлогоднего трансфера Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал» была занижена относительно реальной. На самом деле испанцы потратили 160 миллионов евро, а не 100.
«Реал» оплачивает трансфер Азара тремя траншами: по одному в прошлом, нынешнем и следующем годах.
- Процент от сделки также получат «Тюбиз» и «Лилль», где Азар играл ранее.
- Азар выиграл с «Реалом» Примеру.
- В прошлом сезоне чемпионата Испании бельгиец забил гол, сделал три результативные передачи.
Источник: Cope
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