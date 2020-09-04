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    Cope: трансфер Азара обошелся «Реалу» в 160 миллионов, а не в 100

    Соре обнародовала сведения, что оглашенная стоимость прошлогоднего трансфера Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал» была занижена относительно реальной. На самом деле испанцы потратили 160 миллионов евро, а не 100.

    «Реал» оплачивает трансфер Азара тремя траншами: по одному в прошлом, нынешнем и следующем годах.

    • Процент от сделки также получат «Тюбиз» и «Лилль», где Азар играл ранее.
    • Азар выиграл с «Реалом» Примеру.
    • В прошлом сезоне чемпионата Испании бельгиец забил гол, сделал три результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cope

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      cevin cigan 21 минуту назад

      Жиробас дорого обошёлся Реалу.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2215

      Бухбух 1 час назад

      А ведь брали на замену Роналду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11344

      Garrincha58 2 часа назад

      да пофиг нам то что там свои разборки а то что Реал влетел с ним это точно

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