Cope: трансфер Азара обошелся «Реалу» в 160 миллионов, а не в 100

Соре обнародовала сведения, что оглашенная стоимость прошлогоднего трансфера Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал» была занижена относительно реальной. На самом деле испанцы потратили 160 миллионов евро, а не 100.

«Реал» оплачивает трансфер Азара тремя траншами: по одному в прошлом, нынешнем и следующем годах.