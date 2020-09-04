Зинченко: «Гол Швейцарии? Ставлю свои новые зубы, что бил по воротам, а не подавал»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги матча Лиги наций против Швейцарии (2:1). Игрок «Манчестер Сити» забил в этой встрече победный гол.

«Заслуженные три очка. Двоякое чувство, потому что выиграли, но внутри чувство, что много не сделали того, что планировали. Стоит отдать должное Швейцарии, она показала свой уровень.

Сейчас могу признаться, что в первом голе за «Сити» я подавал, но сегодня ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам», – сказал Зинченко.

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