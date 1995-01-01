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    Суарес может заработать более 30 миллионов за три года в «Ювентусе»

    «Ювентус» ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом.

    По информации журналиста Николо Скиры, туринцы рассчитывают, что футболист расторгнет контракт с нынешним клубом и присоединится к ним в качестве свободного агента.

    «Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Суаресом также интересуются «ПСЖ» и «Аякс», но фаворитом на сегодняшний день считается действующий чемпион Италии.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (96,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1722

      Dizayner 27 минут назад

      отдадут Игуаина и возьмут Суареса, все просто - один старичок уйдет, другой придет))

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      Рейтинг: +3937

      KPCCSPB 46 минут назад

      За кокорой повторяют...

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