Суарес может заработать более 30 миллионов за три года в «Ювентусе»

«Ювентус» ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом.
По информации журналиста Николо Скиры, туринцы рассчитывают, что футболист расторгнет контракт с нынешним клубом и присоединится к ним в качестве свободного агента.
«Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.
Суаресом также интересуются «ПСЖ» и «Аякс», но фаворитом на сегодняшний день считается действующий чемпион Италии.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (96,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.