Суарес может заработать более 30 миллионов за три года в «Ювентусе»

«Ювентус» ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом.

По информации журналиста Николо Скиры, туринцы рассчитывают, что футболист расторгнет контракт с нынешним клубом и присоединится к ним в качестве свободного агента.

«Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

Суаресом также интересуются «ПСЖ» и «Аякс», но фаворитом на сегодняшний день считается действующий чемпион Италии.