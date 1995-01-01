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    Набабкин перенес в Мюнхене операцию на колене

    Защитника ЦСКА Кирилла Набабкина прооперировали в Германии. У него травма колена.

    «Сегодня защитник ПФК ЦСКА перенес операцию в одной из клиник Мюнхена в связи с травмой колена.

    У Кирилла Набабкина после игры с «Зенитом» был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ближайшие дни Набабкин проведет в Германии под наблюдением медиков, проводивших операцию, после чего вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев», – написал ЦСКА.

    • Набабкин продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/21.
    • Игрок стоит на рынке 0,5 миллиона евро.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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