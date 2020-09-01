Набабкин перенес в Мюнхене операцию на колене

Защитника ЦСКА Кирилла Набабкина прооперировали в Германии. У него травма колена.

«Сегодня защитник ПФК ЦСКА перенес операцию в одной из клиник Мюнхена в связи с травмой колена.

У Кирилла Набабкина после игры с «Зенитом» был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ближайшие дни Набабкин проведет в Германии под наблюдением медиков, проводивших операцию, после чего вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев», – написал ЦСКА.