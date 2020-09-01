Советник Федуна Камоцци: «За Ларссона фанаты «Спартака» должны благодарить Салихову. Она может стать как Грановская в «Челси»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о роли в клубе жены функционера Заремы Салиховой. Она поспособствовала приходу форварда Джордана Ларссона.

«За Ларссона фанаты должны быть благодарны Зареме. Если бы она не настояла, швед не стал бы красно-белым, потому что гендиректор Томас Цорн его вообще не знал. Других игроков, которых я советовал «Спартаку», в команде нет. Однако мы говорили жeсткое «нет» при обсуждении других трансферов, которые, к сожалению, не принесли пользы. Это говорит не о том, что мы гении, а о том, что имеем интуицию и знания. Перед тем как рекомендовать кого-то, нужно проделать большую работу.

Что касается Заремы, то, считаю, она могла бы быть отличным администратором, как Марина Грановская в «Челси». Нам, мужчинам, есть, чему поучиться в футболе у женщин», – считает Камоцци.