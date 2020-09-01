«Зенит» получил наивысший балл фэйр-плей в 6-м туре РПЛ

В 6-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» – 0:0.
Команда Сергея Семак получила наивысший балл тура по критериям фэйр-плей – 8,86. Зрелищность игры была оценена в девять баллов из десяти, отношение к сопернику, отношение к судьям и поведение официальных лиц – в четыре балла из пяти.
По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получает премию Liga Fair Play, продвигающую идеи честной игры.
- «Зенит» после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков.
Источник: Официальный сайт РПЛ
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