«Зенит» получил наивысший балл фэйр-плей в 6-м туре РПЛ

В 6-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» – 0:0.

Команда Сергея Семак получила наивысший балл тура по критериям фэйр-плей – 8,86. Зрелищность игры была оценена в девять баллов из десяти, отношение к сопернику, отношение к судьям и поведение официальных лиц – в четыре балла из пяти.

По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получает премию Liga Fair Play, продвигающую идеи честной игры.