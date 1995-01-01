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    «Зенит» получил наивысший балл фэйр-плей в 6-м туре РПЛ

    В 6-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» – 0:0.

    Команда Сергея Семак получила наивысший балл тура по критериям фэйр-плей – 8,86. Зрелищность игры была оценена в девять баллов из десяти, отношение к сопернику, отношение к судьям и поведение официальных лиц – в четыре балла из пяти.

    По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получает премию Liga Fair Play, продвигающую идеи честной игры.

    • «Зенит» после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 587 тысяч подписчиков.

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5549

      Hektor 84 25 минут назад

      Где же зрелищность? Не игра а унылое гавно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Ужас Бората 34 минуты назад

      Стыдно за аларма и бората.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2385

      Fancyfall 42 минуты назад

      насмешили)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4501

      maior-60 1 час назад

      А судьи кто? Ни одного удара по воротам, вот это зрелищность! Газпромовские совсем обнаглели, все под себя стелят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4011

      "supermax" 1 час назад

      Зрелищность 9 из 10....пьяные они что ли там

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +547

      qawzsexdr 2 часа назад

      Естественно наивысший, ведь атака бездействовала (это уважение к сопернику)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1643

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Чего?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      _-G-F-_ 2 часа назад

      А в этом матче была зрелищность? Простите, не заметил!

      5
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      Рейтинг: -147

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Где грязные бомжи, в принципе не может быть честной игры.

      4
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