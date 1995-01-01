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    Дзюба: «Миранчук молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него переживать»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

    «Думаю, что это прежде всего его решение. Его нужно поддержать. Думаю, это круто для него. Поехать в «Аталанту», с очень неординарным, сильным тренером – Гасперини, по-моему, это для него большой вызов.

    Итальянский чемпионат – непростой. Ему нужно будет перестраиваться, многому учиться. Но я думаю, если он к этому готов ментально, то может вырасти в большого футболиста и прибавить прям намного, еще больше. Он молодец, пошел за своей мечтой. Я думаю, что мы все ему желаем самого лучшего, чтобы у него получилось. Будем за него болеть, переживать», – сказал Дзюба.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3897

      Томик 10 минут назад

      Дзюба: "Миранчук молодец, пошёл за моей мечтой. (А мы) Будем тут деньги зашибать."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4489

      nik55 29 минут назад

      бревно никому не нужно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +492

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 часа назад

      В отличие от тебя он не зассал

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Фанат Рубина 3 часа назад

      А ты пошел нах*й!
      У всех разная мечта!

      6
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      ...
      Рейтинг: +140

      kan85 > Фанат Рубина 2 часа назад

      Ахахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2428

      vsespartak01 > Фанат Рубина 2 часа назад

      да ладно вам!артемка в сборной три мячика точно забьет назло всем!

      1
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      ...
      Рейтинг: +411

      Фанат Рубина > vsespartak01 1 час назад

      Деспот покарает нашу сборную..
      Я буду за Братьев Сербоа болеть а не за Сборную Усатого 4лена и вора карманника дзю

      1
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      Рейтинг: +21530

      пьяныйхоровод > Фанат Рубина 26 минут назад

      Какие тебе сербы братья ?! Глор ты козлоногий .

      -1
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      Рейтинг: +107

      FCLM_FCRM 3 часа назад

      "Англия, Англия. Вулверхемптон, Ньюкасл, Тоттенхем"

      4
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      Рейтинг: +826

      elessar arnor > FCLM_FCRM 3 часа назад

      аха..ору, привет управляему хаосу

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