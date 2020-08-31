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  • Дзюба: «Миранчук молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него переживать»

Дзюба: «Миранчук молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него переживать»

31 августа 2020, 17:25
8

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Думаю, что это прежде всего его решение. Его нужно поддержать. Думаю, это круто для него. Поехать в «Аталанту», с очень неординарным, сильным тренером – Гасперини, по-моему, это для него большой вызов.

Итальянский чемпионат – непростой. Ему нужно будет перестраиваться, многому учиться. Но я думаю, если он к этому готов ментально, то может вырасти в большого футболиста и прибавить прям намного, еще больше. Он молодец, пошел за своей мечтой. Я думаю, что мы все ему желаем самого лучшего, чтобы у него получилось. Будем за него болеть, переживать», – сказал Дзюба.

  • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
  • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Локомотив Аталанта Дзюба Артем Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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Korsar_03
1598884207
"Англия, Англия. Вулверхемптон, Ньюкасл, Тоттенхем"
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MEHROJ ЗЕНИТ
1598886487
В отличие от тебя он не зассал
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nik55
1598893752
бревно никому не нужно
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Томик
1598894907
Дзюба: "Миранчук молодец, пошёл за моей мечтой. (А мы) Будем тут деньги зашибать."
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Рубинище
1598902679
Советует что делать тот, кто итальянский чемпионат только по телевизору видел
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Kollljan
1598938831
Совсем недавно Феде Смолову все говорили примерно те же слова, что сейчас говорят Миранчуку. Федя поехал, обосрался (будем говорить прямо и честно) и теперь лениво пинает мячик в Локомотиве. Миранчуку уготована та же судьба. Нихрена он из себя не представляет как футболист европейского уровня. В РПЛ - да, в Европе - нет.
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