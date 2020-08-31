Дзюба: «Миранчук молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него переживать»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Думаю, что это прежде всего его решение. Его нужно поддержать. Думаю, это круто для него. Поехать в «Аталанту», с очень неординарным, сильным тренером – Гасперини, по-моему, это для него большой вызов.

Итальянский чемпионат – непростой. Ему нужно будет перестраиваться, многому учиться. Но я думаю, если он к этому готов ментально, то может вырасти в большого футболиста и прибавить прям намного, еще больше. Он молодец, пошел за своей мечтой. Я думаю, что мы все ему желаем самого лучшего, чтобы у него получилось. Будем за него болеть, переживать», – сказал Дзюба.