Соболев: «Конфликта с Дзюбой не было. Никто ни перед кем не должен был извиняться»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал примирение с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Все хорошо», – сказал Соболев.
- Соболев получил вызов в сборную вместо травмированного Евгения Луценко.
- Изначально Черчесов не хотел вызывать спартаковца из-за его конфликта с Дзюбой.
- Сам Соболев призывал закрыть тему с конфликтом.
Источник: телеграм-канал сборной России