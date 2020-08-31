Соболев: «Конфликта с Дзюбой не было. Никто ни перед кем не должен был извиняться»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал примирение с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Все хорошо», – сказал Соболев.