Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Соболев: «Конфликта с Дзюбой не было. Никто ни перед кем не должен был извиняться»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал примирение с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Все хорошо», – сказал Соболев.

    • Соболев получил вызов в сборную вместо травмированного Евгения Луценко.
    • Изначально Черчесов не хотел вызывать спартаковца из-за его конфликта с Дзюбой.
    • Сам Соболев призывал закрыть тему с конфликтом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98849
    #2
    zigbert
    78865
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru