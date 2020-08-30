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  • РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат», выиграв впервые за три матча

РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат», выиграв впервые за три матча

30 августа 2020, 20:03
21

В 6-м туре РПЛ «Ахмат» принимал ЦСКА и крупно уступил – 0:3.

Для москвичей эта победа стал первой за три матча. В этой игре за москвичей дебютировали нападающий Чидера Эджуке и защитник Бруно Фукс.

Они набрали 10 очков, поднявшись на пятое место. «Ахмат» с таким же количеством очком расположился на шестой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов (Адамов, 85), Харин (Роши, 46), Нижич, Богосавац, Тимофеев (Иванов, 61), Ильин, Бериша (Садулаев, 85), Силва, Понсе (Мелкадзе, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Кучаев (Фукс, 78), Обляков (Бийол, 78), Марадишвили (Бистрович, 65), Влашич, Чалов (Эджуке, 65).

Голы: 0:1 – Кучаев, 11; 0:2 – Бистрович, 88; Влашич, 90.

Предупреждения: Тикнизян, 30; Марадишвили, 39; Фернандес, 48; Чалов, 52; Дивеев, 75; Щенников, 78; Зайнутдинов, 83 – Семенов, 60; Нижич, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (21)
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CSKA57
1598807028
С победой!!!
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Dr.Metal
1598807081
С победой, ЦСКА! повезло, что не было ВАР, иначе исход был бы непредсказуемый
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BRO_football
1598807131
Молодцы, армейцы! Нужна сейчас уверенная победа в такое непростое для команды время.
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Skull_Boy
1598807238
Эх как судья не пытался сломать игру и ЦСКА желтыми карточками и леваками около штрафной коней так у него ничего не получилось и чеченам нужно поучиться у ЦСКА как нужно бить штрафные и я думал Муса вернулся, а нет просто новый раб и игровая майка у Ахмата полнейшие дерьмо
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Jhon1989
1598807281
Всех болел с победой!!! ВМГ упёртый ты урюк, Ванька сынка ушел и сразу начали забивать,хотя хрен ли тебе все в бестолку.
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shurik45
1598807458
Всех армейцев с ПОБЕДОЙ! Не смотря на счет ,игра выдалась довольно таки непростой для армейцев. Талалаев строит боеспособную команду ,Ахмат смотрелся не плохо особенно во втором тайме.
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Viper for CSKA
1598809152
Кто укусил Кучаева? У Миранчука, уезжающего в Европу, в начале сезона - 2 + 1, а у Кучаева - уже 4 + 1. Надо Чалову по методике своего партнёра тренироваться, хотя сегодня тоже классно голевую отдал. Матч - валидольный, но всё же справились. С победой!
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vladimir-7
1598809334
Всех с победой! Ахмат потренировал защитников ЦСКА, а игрокам ЦСКА надо забивать как можно раньше, чтобы спокойнее было всем.
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mab1011
1598810392
При не очень убедительной игре, получить крупную победу-приятно. Можно сказать победили на классе, но я бы поблагодарил фортуну, наконец-то повернувшуюся к нам приличным местом, в отличии от игры с Рубином.
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adverieacrocup
1598820555
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять девку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://nnna.ru/xbaza
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