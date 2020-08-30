РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат», выиграв впервые за три матча

В 6-м туре РПЛ «Ахмат» принимал ЦСКА и крупно уступил – 0:3.

Для москвичей эта победа стал первой за три матча. В этой игре за москвичей дебютировали нападающий Чидера Эджуке и защитник Бруно Фукс.

Они набрали 10 очков, поднявшись на пятое место. «Ахмат» с таким же количеством очком расположился на шестой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов (Адамов, 85), Харин (Роши, 46), Нижич, Богосавац, Тимофеев (Иванов, 61), Ильин, Бериша (Садулаев, 85), Силва, Понсе (Мелкадзе, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Кучаев (Фукс, 78), Обляков (Бийол, 78), Марадишвили (Бистрович, 65), Влашич, Чалов (Эджуке, 65).

Голы: 0:1 – Кучаев, 11; 0:2 – Бистрович, 88; Влашич, 90.

Предупреждения: Тикнизян, 30; Марадишвили, 39; Фернандес, 48; Чалов, 52; Дивеев, 75; Щенников, 78; Зайнутдинов, 83 – Семенов, 60; Нижич, 89.

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