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    РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат», выиграв впервые за три матча

    В 6-м туре РПЛ «Ахмат» принимал ЦСКА и крупно уступил – 0:3.

    Для москвичей эта победа стал первой за три матча. В этой игре за москвичей дебютировали нападающий Чидера Эджуке и защитник Бруно Фукс.

    Они набрали 10 очков, поднявшись на пятое место. «Ахмат» с таким же количеством очком расположился на шестой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов (Адамов, 85), Харин (Роши, 46), Нижич, Богосавац, Тимофеев (Иванов, 61), Ильин, Бериша (Садулаев, 85), Силва, Понсе (Мелкадзе, 46).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Кучаев (Фукс, 78), Обляков (Бийол, 78), Марадишвили (Бистрович, 65), Влашич, Чалов (Эджуке, 65).

    Голы: 0:1 – Кучаев, 11; 0:2 – Бистрович, 88; Влашич, 90.

    Предупреждения: Тикнизян, 30; Марадишвили, 39; Фернандес, 48; Чалов, 52; Дивеев, 75; Щенников, 78; Зайнутдинов, 83 – Семенов, 60; Нижич, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +302

      RUSARM 7 минут назад

      Старая гвардия не подвела!! А новичкам еще надо учиться взаимодействию с партнерами!!! ЦВБП!!!!

      0
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      Рейтинг: +249

      mab1011 20 минут назад

      При не очень убедительной игре, получить крупную победу-приятно. Можно сказать победили на классе, но я бы поблагодарил фортуну, наконец-то повернувшуюся к нам приличным местом, в отличии от игры с Рубином.

      2
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      Рейтинг: +12614

      vladimir-7 38 минут назад

      Всех с победой! Ахмат потренировал защитников ЦСКА, а игрокам
      ЦСКА надо забивать как можно раньше, чтобы спокойнее было всем.

      7
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      Рейтинг: +5159

      Viper for CSKA 41 минуту назад

      Кто укусил Кучаева? У Миранчука, уезжающего в Европу, в начале сезона - 2 + 1, а у Кучаева - уже 4 + 1. Надо Чалову по методике своего партнёра тренироваться, хотя сегодня тоже классно голевую отдал. Матч - валидольный, но всё же справились. С победой!

      6
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      Рейтинг: +226

      Arrow10 > Viper for CSKA 36 минут назад

      Если Кучаев продолжит в том же духе , то в след.году можно тоже попробовать в Европу уйти.

      3
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      Рейтинг: +2151

      shurik45 1 час назад

      Всех армейцев с ПОБЕДОЙ! Не смотря на счет ,игра выдалась довольно таки непростой для армейцев. Талалаев строит боеспособную команду ,Ахмат смотрелся не плохо особенно во втором тайме.

      5
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      Рейтинг: +1049

      Jhon1989 1 час назад

      Всех болел с победой!!! ВМГ упёртый ты урюк, Ванька сынка ушел и сразу начали забивать,хотя хрен ли тебе все в бестолку.

      5
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      Рейтинг: +302

      RUSARM > Jhon1989 5 минут назад

      Есть такое,он часто тормозит атаки и теряет мяч,как и сегодня-хорошо,что не прилетело!!!

      0
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      Рейтинг: +9502

      Skull_Boy 1 час назад

      Эх как судья не пытался сломать игру и ЦСКА желтыми карточками и леваками около штрафной коней так у него ничего не получилось и чеченам нужно поучиться у ЦСКА как нужно бить штрафные и я думал Муса вернулся, а нет просто новый раб и игровая майка у Ахмата полнейшие дерьмо

      2
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      Рейтинг: +7947

      alarm 1 час назад

      в следующем туре разнесут хрячьё опущенное и позорное)

      5
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      ...
      Рейтинг: +2424

      vsespartak01 > alarm 31 минуту назад

      говоришь про себя опущенный и позорный!а цска с победой!кто тебя создал?безмозглое создание!

      -2
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      Рейтинг: +1610

      ALEX ML 1 час назад

      Судья ЖК на матч много взял, сыпал не жалел

      3
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      ...
      Рейтинг: +9502

      Skull_Boy > ALEX ML 1 час назад

      Федун заплатил чтоб красная всплыла, дерьби дальше

      3
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      Рейтинг: +8306

      BRO_football 1 час назад

      Молодцы, армейцы! Нужна сейчас уверенная победа в такое непростое для команды время.

      4
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